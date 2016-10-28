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Директор «Автомобилиста» не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением

28 октября 2016, 17:51 / Спорт
  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в гостевом матче тольяттинской «Ладе» со счётом 1:2. После матча главный тренер «шофёров» Андрей Разин заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.

– Хочу сделать заявление в адрес руководства клуба, – сказал Разин. – Хотелось бы увидеть, кто у нас в клубе хозяин, чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов, надеюсь, они ответят на них. Я устал заставлять работников клуба выполнять свою работу. В день перед важной домашней игрой, когда мы вышли на утреннюю раскатку, у нас выключили свет. На мой вопрос, почему нет света, звучит ответ: «Электрики в другое время работать не могут». Команда играет хорошо, но есть дыры. Моя плётка уже не действует на хоккеистов, они привыкли. У нас с лета ни одного руководителя в раздевалке не было. Никакой элементарной помощи. Даже просто зайти, по головке погладить. Или поругать.

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков в разговоре с «ОГ» отметил, что не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением.

– Андрей Разин сделал заявление – пусть сам его и комментирует, что он имел в виду. Честно говоря, мы вообще не понимаем, что это за общение в публичной сфере. Есть какие-то более деловые и цивилизованные формы для этого. Больше мне добавить нечего, – отметил Максим Рябков.

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