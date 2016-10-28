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По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании

28 октября 2016, 17:51 / Спорт
По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании. Фото: Александр Исаков

По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016

На прошлой неделе известный в прошлом фигурист, а ныне спортивный тренер Олег Васильев предложил Юлии Липницкой перейти в парное фигурное катание.

– Ещё полтора года назад я предлагал менеджеру Юлии перейти ей в парное катание, – заявил Васильев. – Моё видение Липницкой – это парное катание. Женское одиночное сейчас очень сильно прибавило во многих технических вещах, и Юле будет тяжело в этом виде. Все нужные качества для парного катания у неё имеются.

Что ж, разберёмся во всех плюсах и минусах возможного появления олимпийской чемпионки Сочи в парном катании.

Женское одиночное фигурное катание в России сильно прибавило. Медведева, Погорилая, Туктамышева – конкуренция запредельная, да ещё и «скамейка запасных» подрастает. А свердловчанка давно не показывает высоких результатов. Первый этап Гран-при нынешнего сезона она пропустила из-за травмы, что опять же ставит вопрос о конкурентоспособности Липницкой. Даже несмотря на то, что Юлия заметно похудела и набрала хорошую форму, сложность её программ и прыжков не позволяет ей тягаться с лидерами. А в парном катании уровня Липницкой вполне хватит.

Теперь о проблемах. Во-первых, зная непростой характер Юлии, можно предположить, что ей будет тяжело работать с кем-то в паре, а найти действительно достойного партнёра будет ещё сложнее. Партнёры достигают синхронности, слаженности достаточно долгое время, и здесь важно, чтобы совпадали и физические параметры, и уровень подготовки, и характеры. Во-вторых, у парного катания есть ряд специфических элементов – например, выбросы. На их освоение потребуется время. Юля уже пропускала прошлый сезон – брала паузу, чтобы подтянуть технику. Чтобы стать парницей, придётся пропустить ещё один, а век фигуриста короток.

Мы пытались связаться с Юлией или с её мамой, чтобы выяснить, что сама фигуристка думает о предложенном переходе. Увы, ответа нам пока получить не удалось.

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