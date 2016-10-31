Футбольный спектакль

Футболистов «Терека» нынче в Екатеринбурге встретили с чрезмерным уральским гостеприимством. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Самый обсуждаемый матч 12-го тура нынешнего сезона, а, возможно, и последних нескольких лет в российском чемпионате прошёл в минувшие выходные в Екатеринбурге, а главными действующими лицами стали футболисты «Урала» и «Терека». «Шмели» сыграли просто ужасно, и многие посчитали этот невнятный футбол признаком «странного» матча, результат которого был известен заранее. Попробуем разобраться, почему же в очередной раз «Урал» и «Терек» заставили говорить о себе всех.

Особый интерес противостояния «Урала» и «Терека» вызывают ещё с сезона 2014/2015, когда в последнем туре екатеринбуржцы избежали прямого вылета из премьер-лиги благодаря выездной победе над грозненцами. Масла в огонь подлил и уход бывшего наставника «шмелей» Виктора Гончаренко прямо накануне матча прошлого сезона, когда, как предполагалось, «Уралу» нужно было «возвращать долги». Две прошлогодние ничьи вроде бы свели разговоры вокруг матчей «Урала» и «Терека» на ноль, вот только воскресный матч на«СКБ-Банк Арене» вновь всех взбудоражил.

«Урал» с первых минут завладел мячом и контролировал его не хуже «Барселоны» времён Пепа Гвардиолы. Но больше удивило не резвое начало «Урала», а то, что «Терек» на этом отрезке просто не играл. За первые тридцать минут грозненцы всего пару раз перебирались на чужую половину поля, но тут же теряли мяч. И это при условии, что подопечные Рашида Рахимова шли на 5-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе в два раза больше очков, чем «Урал».

На этом странности только начались. Под самый занавес тайма случилось то, что можно назвать так: «Терек» не может – «Урал» поможет». Взять хотя бы момент, когда Пабло Фонтанельо и Дмитрий Арапов разыграли «блестящую» комбинацию у своих ворот, следствием чего стал самый курьёзный гол в нынешнем сезоне.

Далее интригу в матч добавили букмекеры. Даже у человека, ничего в этом не понимающего, возникнут подозрения, когда шансы на победу гостей при счёте 0:1 и ужасной игре оценивались выше, чем шансы на победу хозяев. А после того, как «Терек» счёт сравнял, с котировками букмекеров произошло нечто, не поддающееся никакому объяснению: теперь уже грозненцы были той самой «Барселоной», ведь коэффициент на победу «Урала» колебался от 17 до 21, на победу гостей – скромные 1,4. Счёт равный, играл «Урал» в первом тайме лучше, а «Терек» считается явным фаворитом. Странно, не правда ли?

Как и предсказывали букмекеры, во втором тайме игра чудесным образом перевернулась с ног на голову. Как самокритично заметил после игры главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, на поле была только одна команда – «Терек» владел преимуществом, забивал издевательские голы. А если вдруг не получалось у «Терека», то екатеринбуржцы помогали сопернику и забивали сами в свои ворота. Чаще же футболисты «Урала» просто стояли на поле и наблюдали за тем, что происходит. Не было никаких намёков на то, чтобы хоть как-то спасти матч, который «Урал» так резво начал.

Ещё одной немаловажной деталью стал выход на замену Михаила Меркулова вместо одного из лидеров «Урала» Чисамбы Лунгу. То есть при счёте 1:3 Вадим Скрипченко меняет активного Чису и выпускает пятого номинального защитника. Другими словами, белорусский специалист «спасал» игру в атаке пятью защитниками. А может, и вовсе никому не нужно было спасать эту игру, и всё шло так, как задумывалось? Тогда подобные замены и нежелание футболистов играть хоть как-то можно объяснить.

Не могу утверждать, что матч «Урал» – «Терек» был «нечистым», но сумма фактов, о которых я упомянул, говорит сама за себя. При этом шоу в Екатеринбурге могло быть как следствием матча в Грозном в мае 2015-го, так и самостоятельной историей. Но даже если воскресный матч был честным – то это всё равно сокрушительный удар по репутации «Урала». Если в матче с «Тереком» екатеринбургская команда, ходившая по полю пешком, показала свой максимум, то логичным итогом нынешнего сезона будет возвращение в ФНЛ. Потому что с такой игрой в элите российского футбола делать нечего.