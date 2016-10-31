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Футбольный спектакль
31 октября 2016, 18:09 / Спорт
Футболистов «Терека» нынче в Екатеринбурге встретили с чрезмерным уральским гостеприимством. Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №204 от 01.11.2016
Самый обсуждаемый матч 12-го тура нынешнего сезона, а, возможно, и последних нескольких лет в российском чемпионате прошёл в минувшие выходные в Екатеринбурге, а главными действующими лицами стали футболисты «Урала» и «Терека». «Шмели» сыграли просто ужасно, и многие посчитали этот невнятный футбол признаком «странного» матча, результат которого был известен заранее. Попробуем разобраться, почему же в очередной раз «Урал» и «Терек» заставили говорить о себе всех.
Особый интерес противостояния «Урала» и «Терека» вызывают ещё с сезона 2014/2015, когда в последнем туре екатеринбуржцы избежали прямого вылета из премьер-лиги благодаря выездной победе над грозненцами. Масла в огонь подлил и уход бывшего наставника «шмелей» Виктора Гончаренко прямо накануне матча прошлого сезона, когда, как предполагалось, «Уралу» нужно было «возвращать долги». Две прошлогодние ничьи вроде бы свели разговоры вокруг матчей «Урала» и «Терека» на ноль, вот только воскресный матч на«СКБ-Банк Арене» вновь всех взбудоражил.
«Урал» с первых минут завладел мячом и контролировал его не хуже «Барселоны» времён Пепа Гвардиолы. Но больше удивило не резвое начало «Урала», а то, что «Терек» на этом отрезке просто не играл. За первые тридцать минут грозненцы всего пару раз перебирались на чужую половину поля, но тут же теряли мяч. И это при условии, что подопечные Рашида Рахимова шли на 5-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе в два раза больше очков, чем «Урал».
На этом странности только начались. Под самый занавес тайма случилось то, что можно назвать так: «Терек» не может – «Урал» поможет». Взять хотя бы момент, когда Пабло Фонтанельо и Дмитрий Арапов разыграли «блестящую» комбинацию у своих ворот, следствием чего стал самый курьёзный гол в нынешнем сезоне.
Далее интригу в матч добавили букмекеры. Даже у человека, ничего в этом не понимающего, возникнут подозрения, когда шансы на победу гостей при счёте 0:1 и ужасной игре оценивались выше, чем шансы на победу хозяев. А после того, как «Терек» счёт сравнял, с котировками букмекеров произошло нечто, не поддающееся никакому объяснению: теперь уже грозненцы были той самой «Барселоной», ведь коэффициент на победу «Урала» колебался от 17 до 21, на победу гостей – скромные 1,4. Счёт равный, играл «Урал» в первом тайме лучше, а «Терек» считается явным фаворитом. Странно, не правда ли?
Как и предсказывали букмекеры, во втором тайме игра чудесным образом перевернулась с ног на голову. Как самокритично заметил после игры главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, на поле была только одна команда – «Терек» владел преимуществом, забивал издевательские голы. А если вдруг не получалось у «Терека», то екатеринбуржцы помогали сопернику и забивали сами в свои ворота. Чаще же футболисты «Урала» просто стояли на поле и наблюдали за тем, что происходит. Не было никаких намёков на то, чтобы хоть как-то спасти матч, который «Урал» так резво начал.
Ещё одной немаловажной деталью стал выход на замену Михаила Меркулова вместо одного из лидеров «Урала» Чисамбы Лунгу. То есть при счёте 1:3 Вадим Скрипченко меняет активного Чису и выпускает пятого номинального защитника. Другими словами, белорусский специалист «спасал» игру в атаке пятью защитниками. А может, и вовсе никому не нужно было спасать эту игру, и всё шло так, как задумывалось? Тогда подобные замены и нежелание футболистов играть хоть как-то можно объяснить.
Не могу утверждать, что матч «Урал» – «Терек» был «нечистым», но сумма фактов, о которых я упомянул, говорит сама за себя. При этом шоу в Екатеринбурге могло быть как следствием матча в Грозном в мае 2015-го, так и самостоятельной историей. Но даже если воскресный матч был честным – то это всё равно сокрушительный удар по репутации «Урала». Если в матче с «Тереком» екатеринбургская команда, ходившая по полю пешком, показала свой максимум, то логичным итогом нынешнего сезона будет возвращение в ФНЛ. Потому что с такой игрой в элите российского футбола делать нечего.
Комментарии
Тимур ЖУРАВЕЛЬ, комментатор матча «Урал» – «Терек» (Спорт-Экспресс):
– Это был настоящий футбольный спектакль. Впечатление от встречи «Урал» – «Терек» грустное. Во втором тайме «Урал» не хотел играть в футбол – это факт. Почему? Возможно, у них закончились силы, или они расстроились из-за ошибки вратаря. Мне было стыдно за то, что я видел в исполнении команды Скрипченко. Почему получился автогол и вообще такой второй тайм – могу только предположить, что у старых грехов длинные тени. Мне редко приходилось видеть матчи, когда команда выглядела столь контрастно во втором тайме по сравнению с первым.
Виталий МУТКО, вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики (ТАСС):
– Посмотрим этот матч со всех сторон. Это рядовой матч, который на чистой совести клубов. Мне сложно сказать, в чём может быть интерес. Если в плане ставок, ну кто на него ставить будет? Но я попрошу лигу внимательно посмотреть, у них есть соглашение с букмекерами. Они должны были информировать о ставках.
Григорий ИВАНОВ, президент футбольного клуба «Урал» (Спорт-Экспресс):
– Мы играли действительно плохо после 30-й минуты. Я связываю это с тем, что мы не так часто играем по две игры в неделю, и ребятам было тяжело. В Перми сыграли 120 минут, и, видимо, сил нам не хватило, потому что во втором тайме мы просто встали. Только с этим связываю этот результат. Ну вот какой нам был резон какие-то с кем-то дела иметь? Для чего, не понимаю? Тем более у нас очков нет, нам надо играть, мы опозорились перед своими болельщиками. От себя лично могу только извиниться перед болельщиками за то, что провели плохую игру, но какие-то игры – такого никогда не было и не будет.