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Разин доигрался
31 октября 2016, 18:27 / Спорт
Вместе с Андреем Разиным (справа) уйдёт весь тренерский штаб, включая Марцела Озимака (второй справа) и тренера вратарей Алексея Митрошина (крайний слева). Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №204 от 01.11.2016
Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался со своим главным тренером Андреем Разиным. Сам наставник в разговоре с «ОГ» заявил, что рад сложившейся ситуации.
– Я не хочу никак комментировать своё увольнение. Единственное, что я могу сказать – я рад этому. И да, для меня это было ожидаемо, – сказал экс-наставник «Автомобилиста».
Основными причинами отставки Разина стали отсутствие результатов и конфликт с руководством клуба. «Шофёры» выдали отрезок из одиннадцати матчей, десять из которых проиграли, и опустились на дно турнирной таблицы. Говоря о причинах поражений, Андрей Разин поначалу сетовал на невезение, на злой рок. Предлагал даже в «Битву экстрасенсов» написать.
Но позже наставник «Автомобилиста» стал говорить о недопонимании между тренерским штабом и руководством клуба. С каждым проигранным матчем высказывания становились всё более резкими. Разин просил у руководства для команды «пряников», дополнительной мотивации, но тщетно. После недавнего матча с «Ладой» Разин и вовсе заявил, что ему хотелось бы увидеть, «кто в клубе хозяин», и вызвал президента клуба Андрея Козицына в раздевалку.
Было ясно, что после таких заявлений главный тренер вряд ли останется в команде. Вопрос был один: когда случится развязка. Последней каплей, видимо, стал субботний матч с «Ак Барсом», который «Автомобилист» разгромно проиграл – 0:5.
К слову
Андрей Разин запомнился яркими высказываниями. Лучшие из них – в подборке «ОГ»:
- «Может быть, нам кто-то чёрную магию подкинул, надо письмо в «Битву экстрасенсов» написать»
- «Мы в психологической заднице»
- «Судья по фамилии Гей – просто лучший»
- «Раньше был кнут и пряник. Теперь только кнут»
- «Видно, кто хочет и может, кто может, но не хочет, а кто и не может, и не хочет»
Статистика команды при Андрее Разине
- Количество матчей в КХЛ – 93
- Побед – 43, поражений – 50
- Самая крупная победа – 4:1 (ХК «Лада»)
- Самое крупное поражение – 0:6 («Металлург» Магнитогорск)