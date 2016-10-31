Разин доигрался

Вместе с Андреем Разиным (справа) уйдёт весь тренерский штаб, включая Марцела Озимака (второй справа) и тренера вратарей Алексея Митрошина (крайний слева). Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» расстался со своим главным тренером Андреем Разиным. Сам наставник в разговоре с «ОГ» заявил, что рад сложившейся ситуации.

– Я не хочу никак комментировать своё увольнение. Единственное, что я могу сказать – я рад этому. И да, для меня это было ожидаемо, – сказал экс-наставник «Автомобилиста».

Основными причинами отставки Разина стали отсутствие результатов и конфликт с руководством клуба. «Шофёры» выдали отрезок из одиннадцати матчей, десять из которых проиграли, и опустились на дно турнирной таблицы. Говоря о причинах поражений, Андрей Ра­зин поначалу сетовал на невезение, на злой рок. Предлагал даже в «Битву экстрасенсов» написать.

Но позже наставник «Автомобилиста» стал говорить о недопонимании между тренерским штабом и руководством клуба. С каждым проигранным матчем высказывания становились всё более резкими. Разин просил у руководства для команды «пряников», дополнительной мотивации, но тщетно. После недавнего матча с «Ладой» Ра­зин и вовсе заявил, что ему хотелось бы увидеть, «кто в клубе хозяин», и вызвал президента клуба Андрея Козицына в раздевалку.

Было ясно, что после таких заявлений главный тренер вряд ли останется в команде. Вопрос был один: когда случится развязка. Последней каплей, видимо, стал субботний матч с «Ак Барсом», который «Автомобилист» разгромно проиграл – 0:5.