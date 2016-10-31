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Екатеринбург впервые принял Кубок мира по латиноамериканским танцам

31 октября 2016, 18:31 / Спорт
В минувшие выходные в столице Урала впервые прошёл Кубок мира по латиноамериканским танцам. В нём приняли участие 17 пар — профессиональных танцоров из Германии, Словакии, США, Италии и других стран. Фото Павел Ворожцов

В минувшие выходные в столице Урала впервые прошёл Кубок мира по латиноамериканским танцам. В нём приняли участие 17 пар — профессиональных танцоров из Германии, Словакии, США, Италии и других стран. Фото Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №204 от 01.11.2016

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл VII Ural Dance Cup 2016, в рамках которого в столице Среднего Урала впервые состоялся Кубок мира по латиноамериканским танцам профессионального дивизиона Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF), один из самых престижных турниров среди профессионалов.

Побороться за высокий титул приехали 17 пар из восьми стран мира – Италии, Словакии, Германии, США и других. Участникам предстояло посоревноваться в пяти видах танцев – самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. В итоге первое место заняла российская пара – Виталий Пантелеев и Ангелина Нечхаева. На втором расположились представители Латвии – Мартс Смолко и Тина Базыкина, а тройку замкнули Марко Манчини и Надя Дятлова с Украины. Представители Екатеринбурга – Альфред Махмураджаев и Янина Акимова – заняли лишь 13-е место.

Также в рамках конкурса Ural Dance Cup 2016 зрители смогли увидеть соревнования участников ProAm (сочетание профессиональных и любительских соревнований) в европейской и латиноамериканской программах. Кроме того, настоящей изюминкой соревнований стало то, что участники выступали под живую музыку, которую исполнял оркестр Виталия Владимирова.

Пара из Словакии - Иржи Хейн и Люция Крнчанова заняли только шестое место, но на две строчки улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим этапом. Фото Павел Ворожцов

Под номером 26 победители – Виталий Пантелеев и Ангелина Нечхаева. В июле этого года они также стали первыми на этапе Кубка мира в Германии. Фото Павел Ворожцов

На паркете пара из Екатеринбурга –Альфред Махмураджаев и Янина Акимова. Фото Павел Ворожцов

Участники Ural Dance Cup в ритме ча-ча-ча. Фото Павел Ворожцов

Главное в латиноамериканских танцах – это, конечно, страсть. Фото Павел Ворожцов

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