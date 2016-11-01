В «Динамо-Строителе» новый главный тренер

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

В хоккейном клубе «Динамо-Строитель» назначен новый тренер команды – им стал Дмитрий Волков, ранее исполнявший роль помощника наставника команды.

32-летний специалист сменил на этом посту Владислава Кузнецова, который руководил командой в сезоне 2011/2012 и с 2014 года. С ним команда три раза становилась бронзовым призёром чемпионата России и завоёвывала золото чемпионата России по индорхоккею.

Дмитрий Волков – воспитанник уральской школы хоккея на траве. Трёхкратный чемпион России по хоккею на траве в составе екатеринбургского «Динамо».