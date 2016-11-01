Давид Белявский женился

Фото: instagram.com

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Свердловский гимнаст Давид Белявский, серебряный и бронзовый призёр Игр в Рио, женился. Свадьба гимнаста и его возлюбленной – Марии – прошла на греческом острове Санторини.

Кстати, предложение гимнаст сделал в Рио, после награждения за командное многоборье, где Давид Белявский выиграл серебряную медаль.

Как рассказала «ОГ» Мария, они с Давидом знакомы уже пять лет. Мария увидела выступление гимнаста по телевизору, нашла в социальных сетях, написала… Спустя год она перебралась из Новосибирска в Екатеринбург, и с тех пор ребята живут вместе.

На самой церемонии были только родные и самые близкие друзья.

«ОГ» поздравляет молодожёнов и желает счастливой семейной жизни!