Третьим будешь?

Сравните: Вадим Скрипченко во время игры и на вчерашней пресс-конференции. Фото: Александр Зайцев / ФК «Урал»

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Спустя два дня после самого резонансного поединка последнего времени «Урал» – «Терек», на официальной пресс-конференции было объявлено, что главный тренер «шмелей» – Вадим Скрипченко – покидает команду. «Два дня назад я принял взвешенное решение покинуть свой пост, оповестил президента клуба. Сейчас уже остались только формальности. Моя отставка не связана никак с матчем против «Терека», – заявил Скрипченко.

Совпадение?

3 сентября исполнился ровно год, как Вадим Скрипченко возглавил «Урал». Описывая итоги этого года, мы с коллегой начали свой текст так: «Прошёл год, а кажется, что это только вчера полыхал скандал с уходом Виктора Гончаренко, только вчера СМИ пестрели громкими заголовками о противостоянии «Урала» и «Терека» и только вчера команда оказалась в руках никому тогда неизвестного Вадима Скрипченко». Полтора месяца назад действительно казалось, что эта история забылась, как страшный сон. Каждый пошёл своей дорогой – Гончаренко транзитом через ЦСКА в «Уфу», а Скрипченко, казалось, обрёл своё тренерское счастье в «Урале». И вот опять. Опять полыхает скандал с «Тереком», опять посреди сезона у клуба меняется наставник, опять будущее «шмелей» туманно. Всё повторяется опять. Совпадение? Да как посмотреть…

Может быть, это и было бы совпадением, если бы не «Терек», который как лейтмотив фигурирует в каждой истории. А было таких историй уже три. Началось всё в мае 2015-го, когда «Урал» уже паковал чемоданы в ФНЛ, но неожиданно вы­играл у «Терека» – 3:1 и сохранил прописку в премьер-лиге.

Утомлять подробностями не будем, напомним лишь, что тогдашний наставник «шмелей» Александр Тарханов внезапно заболел и на игру не полетел – командой руководил Юрий Матвеев. После этого Тарханов уже не вернулся на свой пост, а вместо него был назначен Виктор Гончаренко, который покинул клуб, но уже перед игрой с «Тереком», а вот теперь почти по такому же сценарию уходит Скрипченко. Можно говорить, что Александр Фёдорович действительно заболел, Гончаренко ушёл по семейным обстоятельствам, а увольнение Вадима Викторовича – «не связано никак с матчем против «Терека».

Но факт, как говорится, налицо – три последних наставника покидают «Урал» до и после игр с грозненцами. Что ж, теперь можно только надеяться, что круг замкнулся и печальная традиция прервётся, но воспоминания, увы, не сотрёшь из памяти.

Тактический ход

А в нынешней ситуации, как ни странно, «Урал» можно и похвалить. В этом сезоне эксперты часто отмечали, что клубу не хватает изобретательности в тактике на поле, но в сложившейся ситуации руководство клуба сделало отличный тактический ход – собрали пресс-конференцию и объявили об уходе Скрипченко. И если вчера СМИ говорили о «футбольном спектакле», то теперь все переключились на увольнение тренера и дальнейшие перспективы.

На пресс-конференции, собранной по поводу отставки Скрипченко, на белорусском специалисте буквально не было лица, слова ему давались с большим трудом. Возможно, что за время работы в «Урале» Скрипченко привык к клубу, футболистам, к городу в целом. Эта версия кажется вполне достойной. Скрипченко любили болельщики, с уважением к нему относились журналисты. И судя по интервью специалиста, эта любовь и уважение были взаимными, поэтому и расставание проходило для Вадима Скрипченко так тяжело.

Но есть и другая версия. Может быть, Скрипченко и вовсе не хотел никуда уходить? Да, проиграли «Зениту» и «Спартаку», но команда при этом показывала хорошую игру. Да, «Урал» плетётся в конце турнирной таблицы, но екатеринбургский клуб выбирался и из более сложных ситуаций. Опять напрашивается мысль о том, что всему виной зло­счастный «Терек». О воскресном матче не говорил, наверное, только ленивый, и в большинстве своём разговоры эти носили весьма нелицеприятный характер как для «Урала», так и для «Терека». Грозненцы отвлекли внимание от того, что происходило на поле, заявлением президента клуба в адрес руководства «Матч ТВ» с просьбой отстранить комментатора, работавшего на матче, от профессиональной деятельности. «Урал» пошёл дальше, громко заявив об отставке главного тренера, причём сделал это сам Вадим Скрипченко. Семья, здоровье, усталость, отсутствие результатов… Причин было названо много, вот только есть ли среди них истинная?