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Возвращение «крёстного отца»
1 ноября 2016, 18:34 / Спорт
Владимир Крикунов и Павел Дацюк работали вместе в «Динамо-Энергии», «Ак Барсе», московском «Динамо» и сборной России. А почему бы им ещё раз не посотрудничать – в «Автомобилисте»... Фото: twitter.com
- Опубликовано в №205 от 02.11.2016
В понедельник утром хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об увольнении главного тренера Андрея Разина, а уже вечером назвал имя нового наставника – 66-летнего Владимира Крикунова, для которого это будет своеобразным возвращением на Урал.
Почти ровно двадцать лет назад Владимир Крикунов возглавил екатеринбургскую команду, тогда только что переименованную из «Автомобилиста» в «Спартак», а ещё через год в «Динамо-Энергию». В его послужном списке на тот момент самой яркой страницей была работа в минском «Динамо». С Крикуновым минчане добились лучшего результата в советской истории – в 1990 году вошли в десятку лучших команд страны. Два последующих чемпионства в Словении вряд ли могли добавить ему авторитета в России, так что в Екатеринбурге Крикунову по большому счёту предстояло начинать зарабатывать тренерское имя в стране, считающей себя одной из сильнейших хоккейных держав.
Хоккей в Екатеринбурге тогда оказался в упадке – потерявшая многолетнюю поддержку Свердловскавтотранса команда дважды заняла при Крикунове предпоследние места в Восточной зоне в Российской хоккейной лиге, а на третий год опустилась классом, но в переходном турнире завоевала путёвку в суперлигу. Работу Крикунова заметили, и из Екатеринбурга его пригласили в набирающий обороты «Ак Барс». Потом были золото чемпионата России и бронза чемпионата мира с российской сборной, сенсационное выступление возглавляемых им белорусов на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но есть в биографии Владимира Крикунова ещё один эпизод, благодаря которому его ещё долго будут вспоминать добрым словом любители хоккея не только в России.
Если бы не Крикунов, двадцать лет назад могла закончиться, едва начавшись, хоккейная карьера Павла Дацюка. При Крикунове Дацюк по-настоящему раскрылся в переходном турнире в сезоне 1998/1999, а вскоре, когда тренер уже возглавил «Ак Барс», Павел получил тяжелейшую травму, лечить которую у нищей «Динамо-Энергии» просто не было денег. Крикунов настоял на том, чтобы игрока, передвигающегося на костылях, взяли в «Ак Барс», вылечили. Конечно же, он сильно рисковал, но риск оказался оправдан. Что было дальше, известно всем, кто интересуется хоккеем. А Крикунов стал хоккейным «крёстным отцом» будущего чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Стэнли.
Комментарии
Вячеслав ДЕМЕНЬШИН, в 1996–2016 годах – президент федерации хоккея Свердловской области:
– Первый раз Крикунов оказался в Екатеринбурге в очень сложное для нашего хоккея время – «Автомобилист» обанкротился, и вместо него был создан клуб «Спартак». По сути, это был дебют Владимира Васильевича в российском хоккее, он себя здесь хорошо зарекомендовал и затем добился больших успехов с клубами и со сборными. Сегодня это специалист высочайшей квалификации, который может помочь команде выйти на новый уровень. Конечно, он уже тренер возрастной, но со здоровьем и работоспособностью у него всё в порядке.
Алексей КУРОШ, пресс-атташе команды «Динамо-Энергия» в 1998–2006 годах:
– Когда Крикунов появился у нас в клубе, то за ним сразу же закрепилось прозвище «Мужик», ярко характеризующее его как человека, отвечающего за свои слова и поступки. Я бы назвал его тренером тарасовского направления – то есть Владимир Васильевич отдавал предпочтение игрокам мощным, габаритным. Но при этом именно Крикунов дал путёвку в жизнь таким игрокам, как Павел Дацюк, Алексей Симаков, Денис Соколов, которые физическими данными похвастаться не могли, но тем не менее привлекли его внимание своим хоккейным талантом.
Досье «ОГ»
Владимир Васильевич КРИКУНОВ.
- Заслуженный тренер Белоруссии (1987), заслуженный тренер России (2002).
- Родился 23 апреля 1950 года в Кирово-Чепецке, там же начал заниматься хоккеем. Как игрок выступал за кировочепецкую «Олимпию», саратовский «Кристалл», московские «Крылья Советов» (Москва), рижское и минское «Динамо».
- Тренерскую карьеру начал в 1985 году. Возглавлял минское «Динамо», словенские «Акрони» и «Целе», «Спартак»/«Динамо-Энергию» (Екатеринбург), казанский «Ак Барс», московское «Динамо», нижнекамский «Нефтехимик», «Барыс» из Астаны, национальные сборные Словении, Белоруссии, Казахстана и России (2004–2006).
- Достижения: чемпион Словении (1992, 1993), чемпион России (2005), бронзовый призёр чемпионата мира (2005), обладатель Кубка европейских чемпионов (2006).