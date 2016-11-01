Возвращение «крёстного отца»

Владимир Крикунов и Павел Дацюк работали вместе в «Динамо-Энергии», «Ак Барсе», московском «Динамо» и сборной России. А почему бы им ещё раз не посотрудничать – в «Автомобилисте»... Фото: twitter.com

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

В понедельник утром хоккейный клуб «Автомобилист» объявил об увольнении главного тренера Андрея Разина, а уже вечером назвал имя нового наставника – 66-летнего Владимира Крикунова, для которого это будет своеобразным возвращением на Урал.

Почти ровно двадцать лет назад Владимир Крикунов возглавил екатеринбургскую команду, тогда только что переименованную из «Автомобилиста» в «Спартак», а ещё через год в «Динамо-Энергию». В его послужном списке на тот момент самой яркой страницей была работа в минском «Динамо». С Крикуновым минчане добились лучшего результата в советской истории – в 1990 году вошли в десятку лучших команд страны. Два последующих чемпионства в Словении вряд ли могли добавить ему авторитета в России, так что в Екатеринбурге Крикунову по большому счёту предстояло начинать зарабатывать тренерское имя в стране, считающей себя одной из сильнейших хоккейных держав.

Хоккей в Екатеринбурге тогда оказался в упадке – потерявшая многолетнюю поддержку Свердловскавтотранса команда дважды заняла при Крикунове предпоследние места в Восточной зоне в Российской хоккейной лиге, а на третий год опустилась классом, но в переходном турнире завоевала путёвку в суперлигу. Работу Крикунова заметили, и из Екатеринбурга его пригласили в набирающий обороты «Ак Барс». Потом были золото чемпионата России и бронза чемпионата мира с российской сборной, сенсационное выступление возглавляемых им белорусов на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но есть в биографии Владимира Крикунова ещё один эпизод, благодаря которому его ещё долго будут вспоминать добрым словом любители хоккея не только в России.

Если бы не Крикунов, двадцать лет назад могла закончиться, едва начавшись, хоккейная карьера Павла Дацюка. При Крикунове Дацюк по-настоящему раскрылся в переходном турнире в сезоне 1998/1999, а вскоре, когда тренер уже возглавил «Ак Барс», Павел получил тяжелейшую травму, лечить которую у нищей «Динамо-Энергии» просто не было денег. Крикунов настоял на том, чтобы игрока, передвигающегося на костылях, взяли в «Ак Барс», вылечили. Конечно же, он сильно рисковал, но риск оказался оправдан. Что было дальше, известно всем, кто интересуется хоккеем. А Крикунов стал хоккейным «крёстным отцом» будущего чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Стэнли.