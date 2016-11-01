Двойной удар: уволен Разин, ушёл Скрипченко

Андрей Разин (слева). Фото: Александр Зайцев. Вадим Скрипченко (справа). Фото: Никита Медведевских

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК «Автомобилист» Андрей Разин, а затем свой пост покинул и главный тренер ФК «Урал» Вадим Скрипченко.

Были, конечно, в истории свердловского спорта и прежде громкие отставки, но чтобы так, разом, в двух клубах… Причинами отставки Разина стали отсутствие результатов и конфликт с руководством клуба. Андрей Владимирович сетовал то на невезение, то на какие-то сверхъестественные силы. На последних послематчевых пресс-конференциях он и вовсе через прессу стал требовать встречи с руководством клуба. С Вадимом Скрипченко ситуация иная — тренер сам (по крайней мере так было объявлено) решил покинуть клуб, а руководство приняло его отставку. Всё вроде по-хорошему, но произошло это сразу после неоднозначного матча с «Тереком». Тут волей-неволей возникли параллели, поскольку Скрипченко стал уже третьим тренером, покидающим «Урал» до или после встреч с грозненским клубом. Действительно ли Скрипченко решил покинуть клуб, который стал для него полноценным тренерским дебютом? Не похоже. Если с заменой тренера в «Автомобилисте» всё уже ясно — клуб возглавил Владимир Крикунов, то у «Урала» пока всё туманно.