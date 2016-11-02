Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

Эту информацию сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. «Материальную компенсацию получат 42 легкоатлета, выплаты пройдут всем одновременно. Размер компенсаций будет зависеть от того, какой результат тот или иной спортсмен мог бы реально показать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», – заявил Шляхтин.

Ещё неизвестно, кто попал в этот список и сколько получит каждый из спортсменов. Выплачивать компенсации начнут с начала ноября.

В ноябре 2015 года из-за допингового скандала Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила ВФЛА от всех международных соревнований. В результате этого на Олимпиаде не выступили 67 российских легкоатлетов, среди которых пять свердловчан – Артём Денмухаметов, Павел Тренихин, Алёна Мамина, Ксения Аксёнова и Юлия Пидлужная.