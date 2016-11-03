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Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов

3 ноября 2016, 13:53 / Спорт
Александр Тарханов вернулся в «Урал» спустя полтора года. Фото: Владимир Васильев

Александр Тарханов вернулся в «Урал» спустя полтора года. Фото: Владимир Васильев

Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера. Информацию о его назначении «ОГ» подтвердили в клубе.

62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным результатом.

Досье «ОГ»

Александр Фёдорович Тарханов родился 6 сентября 1954 в Казахской ССР. Будучи футболистом, Александр Тарханов большую часть карьеры провел в столичном ЦСКА, а также выступал за сборную СССР. За долгую тренерскую карьеру (с 1989 года) возглавлял больше десяти клубов, среди которых — ЦСКА, «Крылья Советов», «Кубань», «Торпедо», а также был помощником тренера в сборной России, когда её тренировал Олег Романцев (1994–1996). 

Предыдущем местом работы специалиста был болгарский клуб «Славия» (София). Под руководством Тарханова «Славия» в прошлом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате Болгарии и получила право впервые за 20 лет сыграть в еврокубках. Сейчас клуб занимает 10 место. 

Также Тараханов недавно прокомментировал матч между «Уралом» и «Тереком»: 

— Я матч не смотрел, но знаю, что ничего не было. В том году тоже было много проблем с этим матчем, но жизнь показала, что все было нормально. Сейчас проиграли. Понятно, что по сравнению с прошлым годом состав поменялся, много молодежи, поэтому есть проблемы пока. Если сравнивать «Урал» и «Терек», то «Терек» — сбалансированная, опытная команда, стабильная, - приводит «Р-Спорт» слова тренера.

Кроме того, Александр Фёдорович несколько раз отмечал, что ему нравится работать в «Урале»: 

— Мне очень комфортно работается в «Урале», в клубе я прекрасно адаптировался. Я хочу помочь создать «Уралу» хорошую команду. У нас есть задача — получить боевой и интересный коллектив, который не будет бороться за выживание, а будет двигаться вперед, — говорил Александр Тарханов «ОГ» (номер от 9 октября 2014).

Один раз Александр Тарханов становился героем рубрики «Афиша недели» (от 20 ноября 2014 года).

— Екатеринбург — красивый город! Зимой, к сожалению, много не погуляешь, поэтому когда есть время, я смотрю какие-нибудь спортивные передачи. Или лично посещаю матчи с участием уральских команд. Я очень люблю ходить на мини-футбол. 

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