Авторам двух голов в ворота "Крыльев Советов" стали Дмитрий Коробов (слева) и Георгий Чантурия. Фото: fc-ural.ru

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

В минувшие выходные «Урал» сыграл против «Крыльев Советов». Самарцы никогда не были для «шмелей» каким-то принципиальным соперником, но недавние события, связанные с обоими клубами, перевернули всё с ног на голову, превратив обычную встречу двух аутсайдеров в матч тура.

Возвращение блудного отца

На пост главного тренера команды вновь назначен Александр Тарханов. Первый раз он вступил в должность наставника екатеринбургской команды в ноябре 2013 года. Тогда Тарханов подхватил буквально умирающий «Урал» и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным результатом. А ушёл Александр Тарханов из «Урала» в следующем сезоне уже не так триумфально, ведь именно при нём началась череда резонансных матчей с «Тереком».

И вот после громкой отставки Вадима Скрипченко «Урал» объявляет о назначении Александра Тарханова главным тренером команды. Кандидатов, на самом деле, было не так уж и много, и Тарханов смотрелся едва ли не единственным приемлемым вариантом для «Урала»: человек он не чужой для екатеринбургской команды, в клубе к нему относятся с уважением. Да и тем более он уже спас «шмелей» от вылета из премьер-лиги, так что кому ещё возглавлять клуб в столь тяжёлые времена, как не Александру Фёдоровичу?

Если посмотреть на это назначение под другим углом, можно сделать вывод, что круг замкнулся. За время отсутствия Тарханова с клубом поработали всего два специалиста: Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко, и оба ушли из клуба непосредственно до или после игры с грозненцами. Остаётся надеяться, что вся эта эпопея, связанная с матчами «Урала» и «Терека», с возвращением Тарханова закончится.

В Самару, где Тарханов, кстати, в своё время тоже работал главным тренером, «Урал» полетел уже с новым наставником, правда, наблюдать за игрой ему пришлось с трибуны: не успели оформить документы. Со скамейки запасных командой руководил Юрий Матвеев.

Принципиальный Скрипченко

Ещё один немаловажный момент, который подогревал интерес к матчу «Урала» в Самаре – назначение бывшего наставника «шмелей» Вадима Скрипченко на пост главного тренера «Крыльев Советов».

Ситуация сама по себе не из самых красивых. Бывший главный тренер «Урала», которого так полюбили все в Екатеринбурге, начиная от самих футболистов и болельщиков и заканчивая журналистами, просто берёт и уезжает в Самару, в клуб-конкурент «Урала» в борьбе за выживание.

– Не знаю, с какими чувствами выйдут играть против него футболисты «Урала». Для меня этого человека больше не существует, – отметил президент «Урала» Григорий Иванов.

Сам же Скрипченко ничего плохого в том, что он возглавил «Крылья Советов» перед матчем с «Уралом», не увидел.

– Посмотрим. Пока нахожусь в Екатеринбурге. Есть, повторю, конкретное предложение от «Крыльев Советов». Нужно встретиться, поговорить. Пока ещё ничего не подписывал. Но если буду возглавлять волжан во встрече с «Уралом», у этого матча появится дополнительная афиша, ничего плохого в этом нет, – отметил Скрипченко ещё до своего назначения.

Судя по всему, «Урал» со своим бывшим наставником расстался не на самой радостной ноте. Возможно, какие-то внутренние обиды Скрипченко сподвигли его возглавить «Крылья Советов» в такой спешке. Можно было взять паузу – кстати, изначально сам Скрипченко так и собирался поступить: слетать на родину, отдохнуть, с семьёй пообщаться. Но в итоге имеем то, что имеем: Скрипченко вывел самарцев на матч со своим бывшим клубом и очень хотел победить.

Матч за шесть очков

Если абстрагироваться от всех бурных событий, что предшествовали матчу «Урала» в Самаре, а брать в сухом остатке только спортивный результат, то он по большому счёту не удовлетворил ни «шмелей», ни «Крылья Советов». Учитывая тот факт, что «Томь» и «Уфа» свои матчи проиграли, при

победе и «Урал», и «Крылья Советов» могли значительно улучшить своё положение. Как говорят в таких ситуациях, матч за шесть очков.

Самарцы были ближе к успеху, казалось, что приход Скрипченко взбодрил команду, которая начала сезон довольно уныло. Однако в итоге обе команды, на данный момент борющиеся за выживание в премьер-лиге, потеряли по два очка.

До зимнего перерыва «Уралу» остаётся провести три матча: на выезде с «Краснодаром» и «Локомотивом» и дома с «Ростовом». И если «Урал» хочет сохранить себе место в элите российского футбола, то нужно набирать очки уже сейчас.