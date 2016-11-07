Владимир Крикунов уже работал в Екатеринбурге: в конце 90-х годов он возглавлял «Спартак», позже переименованный в «Динамо-Энергию». Фото: Александр зайцев

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Сегодня «Автомобилист» проведёт первый матч под руководством Владимира Крикунова – против «Слована» из Братиславы. Накануне новоиспечённый наставник «шофёров» рассказал «ОГ», как команда готовится к предстоящим играм, поделился мнением о возвращении в Екатеринбург Павла Дацюка и Никиты Трямкина, а также отметил, что команда готова бороться за попадание в плей-офф.

– Сейчас ребята работают с настроением, – отметил Владимир Крикунов. – Мы им сказали, что пока не до конца их знаем. Поэтому может получиться так, что мы чего-то не увидим, и вы в состав не попадёте. Поэтому надо проявлять себя на тренировках. Пока всё идёт нормально.

– Появился в команде первый новичок – защитник ХК «Сочи» Никита Щитов. Будут ли ещё какие-то кадровые приобретения?

– Нет, никаких революций не будет, да и я считаю, что в середине сезона они ни к чему. Мы работаем над тактикой сейчас, над некоторыми нюансами.

– Вы славитесь тем, что на ваших тренировках всегда высокие нагрузки. Есть даже упражнение по перетаскиванию тяжёлых баллонов. Ждать этого в «Автомобилисте»?

– Ну а почему бы и нет? Это очень хорошее упражнение. Если сборная Германии по футболу таскает баллоны и становится чемпионами мира, то почему бы и нам не таскать? Сейчас мы работаем так: два раза на льду, зал, кросс. Посмотрели, что у нас 26 проигранных третьих периодов, возможно, ребятам не хватало выносливости. Пытаемся подтянуть, насколько это возможно.

– Есть предположение, что вашими стараниями в Екатеринбург вернётся Павел Дацюк…

– Павел, кстати, сам написал, что хочет закончить карьеру в Екатеринбурге. Значит, вернётся, но не в этом сезоне точно.

– Рассматриваете ли вы вариант с возвращением в «Автомобилист» Никиты Трямкина?

– Конечно, рассматриваем. Работа идёт ежедневно в этом направлении. У него есть пункт в контракте, что его не могут отправить в фарм-клуб. Если он будет играть в НХЛ, значит, будет там играть, если нет – вернётся в Екатеринбург.

– Выход в плей-офф – основная задача «Автомобилиста». Насколько она выполнима на сегодняшний день?

– Я думаю, что сейчас всё начинается сначала. У двух команд по 30 очков, у трёх по 31, ещё у двух 34. Все будут бороться за попадание в плей-офф, и мы в том числе.