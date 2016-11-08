Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в мире

В 32 играх нынешнего сезона Павел Бельтюков одержал 21 победу. Фото: vk.com

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Екатеринбуржец Павел Бельтюков стал чемпионом мира по компьютерной игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Примечательно, что помимо титула чемпиона мира киберспортсмен получил 250 тысяч долларов, или 15,9 миллиона рублей (по сегодняшнему курсу).

Hearthstone World Championship 2016 – третий в истории чемпионат мира по этой игре. До Павла Бельтюкова победителями становились Джеймс «Firebat» Костешич и Себастиан «Ostkaka» Энгвалль. Стоит отметить, что каждый киберспортсмен имеет свой никнейм, у екатеринбуржца он довольно простой – Pavel.

Чемпионат проходил с 26 октября по 5 ноября в американском городе Анахайме. До финала Павел оказался сильнее в матчах с североамериканским и китайским игроками. В решающей встрече екатеринбуржцу противостоял ещё один представитель СНГ – украинец Артём «DrHippi» Кравец.

Финальный поединок длился до четырёх побед. Уступив в стартовой игре, Павел сделал рывок, одержав победы в последующих трёх играх. Украинцу удалось сократить отставание до минимума, но екатеринбуржец смог дожать соперника и одержать желанную итоговую победу – 4:2.

– Я сейчас так рад! Спасибо всем за огромную поддержку, – написал Павел в социальных сетях.

Отметим, что призовой фонд турнира составил приблизительно один миллион долларов. Четверть всей суммы досталась Павлу.

Прямую трансляцию финального поединка между Павлом Бельтюковым и Андреем Кравцом смотрели одновременно 200 тысяч человек.