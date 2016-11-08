Автор


Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в мире

8 ноября 2016, 17:14 / Спорт
В 32 играх нынешнего сезона Павел Бельтюков одержал 21 победу. Фото: vk.com

В 32 играх нынешнего сезона Павел Бельтюков одержал 21 победу. Фото: vk.com

  • Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Екатеринбуржец Павел Бельтюков стал чемпионом мира по компьютерной игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Примечательно, что помимо титула чемпиона мира киберспортсмен получил 250 тысяч долларов, или 15,9 миллиона рублей (по сегодняшнему курсу).

Hearthstone World Championship 2016 – третий в истории чемпионат мира по этой игре. До Павла Бельтюкова победителями становились Джеймс «Firebat» Костешич и Себастиан «Ostkaka» Энгвалль. Стоит отметить, что каждый киберспортсмен имеет свой никнейм, у екатеринбуржца он довольно простой – Pavel.

Чемпионат проходил с 26 октября по 5 ноября в американском городе Анахайме. До финала Павел оказался сильнее в матчах с североамериканским и китайским игроками. В решающей встрече екатеринбуржцу противостоял ещё один представитель СНГ – украинец Артём «DrHippi» Кравец.

Финальный поединок длился до четырёх побед. Уступив в стартовой игре, Павел сделал рывок, одержав победы в последующих трёх играх. Украинцу удалось сократить отставание до минимума, но екатеринбуржец смог дожать соперника и одержать желанную итоговую победу – 4:2.

– Я сейчас так рад! Спасибо всем за огромную поддержку, – написал Павел в социальных сетях.

Отметим, что призовой фонд турнира составил приблизительно один миллион долларов. Четверть всей суммы досталась Павлу.

Прямую трансляцию финального поединка между Павлом Бельтюковым и Андреем Кравцом смотрели одновременно 200 тысяч человек.

Кстати

Hearthstone: Heroes of Warcraft – коллекционная карточная игра по мотивам вселенной Warcraft. Она основана на пошаговых сражениях между двумя противниками.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

час назад

Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтой
В понедельник матчем в Хабаровске между двумя сильнейшими клубами страны «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» открылся чемпионат России по хоккею с мячом. Перво­уральский «Уральский трубник» свой первый матч проведёт 11 ноября в Новосибирске.

час назад

Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в мире
Екатеринбуржец Павел Бельтюков стал чемпионом мира по компьютерной игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Примечательно, что помимо титула чемпиона мира киберспортсмен получил 250 тысяч долларов, или 15,9 миллиона рублей (по сегодняшнему курсу).

23 часа назад

«Никаких революций не будет»
Сегодня «Автомобилист» проведёт первый матч под руководством Владимира Крикунова – против «Слована» из Братиславы. Накануне новоиспечённый наставник «шофёров» рассказал «ОГ», как команда готовится к предстоящим играм, поделился мнением о возвращении в Екатеринбург Павла Дацюка и Никиты Трямкина, а также отметил, что команда готова бороться за попадание в плей-офф.

23 часа назад

Круг замкнулся
В минувшие выходные «Урал» сыграл против «Крыльев Советов». Самарцы никогда не были для «шмелей» каким-то принципиальным соперником, но недавние события, связанные с обоими клубами, перевернули всё с ног на голову, превратив обычную встречу двух аутсайдеров в матч тура.

7 ноября 2016  Реклама

Правила выбора боксерского мешка
Купить боксерские мешки предлагают многие компании, работающие в Москве и Санкт-Петербурге, однако выбрать следует ту, которая имеет положительные отзывы клиентов и за годы работы уже успела заслужить репутацию надежного поставщика.

4 ноября 2016

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге
Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялся турнир на кубок Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою. Турнир традиционно посвящён памяти свердловчанина, Героя Советского Союза Юрия Исламова, погибшего в Афганистане.

3 ноября 2016

Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.

3 ноября 2016

Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.

2 ноября 2016

Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

2 ноября 2016

От Матвеева до Хиддинга: кто возглавит «Урал» после Скрипченко
Недавний уход Вадима Скрипченко с поста главного тренера «Урала» оставил много неразрешённых вопросов. Сейчас главный из них— кто же будет стоять у руля команды в столь сложный для неё период? «ОГ» предлагает свой список претендентов на вакантную должность.

Последние новости
Что было раньше