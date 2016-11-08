Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтой

25-летний воспитанник карпинского "Спутника" Дмитрий Сидоров в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Уральского трубника" и в чемпионате России и в розыгрыше Кубка страны

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

В понедельник матчем в Хабаровске между двумя сильнейшими клубами страны «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» открылся чемпионат России по хоккею с мячом. Перво­уральский «Уральский трубник» свой первый матч проведёт 11 ноября в Новосибирске.

«Трубнику» не было бы равных

Впрочем, повод для гордости у первоуральских любителей русского хоккея уже есть – автором первого гола чемпионата стал воспитанник «Уральского трубника» Алмаз Миргазов, выступающий в составе действующего чемпиона России «Енисея». Он, кстати, в матче открытия сделал «дубль», а всего четыре мяча из одиннадцати (хозяева выиграли 7:4) на счету наших земляков – отличились также Юрий Шардаков из Серова и Александр Антипов из Краснотурьинска, играющие за «СКА-Нефтяник».

Свердловчане давно уже привыкли к такой ситуации: порядка шести десятков уроженцев нашей области играют за команды других регионов, причём многие из них лидеры в своих клубах. Довелось недавно услышать в Первоуральске такую фразу: «Если бы вернули в нашу команду всех своих, то «Уральскому трубнику» в России не было бы равных». Если и есть в этих словах преувеличение, то не очень большое.

Основная причина, по которой свердловчане уезжают в поисках лучшей доли, даже не зарплата – особо космических гонораров в российском хоккее с мячом нет практически нигде, – а то, что Перво­уральск остался единственным городом, представленным в элите, не имеющим большого катка с искусственным льдом. Это значит, что серьёзно страдает в первую очередь предсезонная подготовка. Для примера – «Уральский трубник» начинает чемпионат матчами в гостях с «Сибсельмашем» и «Кузбассом», своими непосредственными конкурентами за выход во второй раунд. И в Новосибирске, и в Кемерово команды уже два месяца тренируются и проводят спарринги на большом льду, тогда как «Трубник» без предварительной подготовки сыграл лишь пять игр на Кубок России и один контрольный матч.

А тренировки в «коробке» это совсем другая специ­фика всего – от катания до командных взаимодействий. Выходит, в важнейших играх первоуральцы по определению будут в худшем положении, чем соперники. Если же смотреть на ситуацию шире, то уже начиная с самого юного возраста ребята в тех городах, где есть искусственный лёд (а ещё и крытый манеж), имеют возможность в идеальных условиях тренироваться на четыре-пять месяцев в году больше, чем их сверстники в Первоуральске.

Команд в России стало в два раза меньше

Есть понимание важности проблемы – Первоуральску нужен крытый каток с трибунами на 5 тысяч мест. Город в одиночку такой объект не построит – нужна помощь областного и федерального бюджетов, тем более что на базе этого стадиона в Первоуральске планируется создать федеральный центр подготовки по хоккею с мячом.

Пока же в России в целом хоккей с мячом, по-видимому, катится вниз. Если восемь лет назад в России было порядка 70 профессиональных клубов, то сейчас в два раза меньше. Вдвое сократился и элитный дивизион, в котором нынче осталась дюжина команд. По сравнению с прошлым сезоном нынче не досчитались одного из недавно ещё сильнейших клубов страны красногорского «Зоркого», была угроза, что откажутся от участия в чемпионате кировская «Родина» и казанское «Динамо», но там вроде ситуация исправилась. При этом вице-президент Федерации хоккея с мячом России и главный тренер национальной сборной Сергей Мяус в одном из интервью заметил, что неизвестно, все ли команды, вышедшие на старт турнира, доживут до конца чемпионата. Такими темпами хоккей с мячом скоро может деградировать до уровня своего младшего брата – хоккея на траве, где в чемпионате России осталось всего шесть команд.

Как бы то ни было, чемпионат России 2016/2017 стартовал. Задачу «Уральского трубника» на сезон лучше всех сформулировал капитан команды и рекордсмен по количеству матчей (534) Андрей Кислов: «Наша задача – играть так, чтобы вернуть перво­уральского зрителя на трибуны. Ведь я ещё застал те времена, когда люди стояли на сугробах вокруг поля, потому что на трибунах места всем не хватало, и говорили нам «спасибо за игру» даже после проигранных матчей».