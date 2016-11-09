Александр Тарханов: «Я рад вернуться на Родину. Мне приятнее работать дома»

Александр Тарханов вновь вернулся в "Урал" после полуторагодичного перерыва. Фото: fc-ural.ru

Опубликовано в №209 от 10.11.2016»

После ухода Вадима Скрипченко с поста главного тренера ФК «Урал» в клуб вернулся Александр ТАРХАНОВ. 62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го он подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и спас от вылета. Одно из первых интервью новый наставник дал «ОГ».

– Александр Фёдорович, вы работали в Болгарии со «Славией». Клуб ставил перед собой какие-то цели и задачи на сезон, а вы раз – и перешли в «Урал». Быстро договорились? Легко ли вас отпустило руководство?

– С «Уралом»-то быстро договорились, а вот со «Славией», конечно, пришлось договариваться долго (смеётся). Отпустили меня нелегко… Но президент клуба – мой друг, он всё понял, вошёл в мою ситуацию и отпустил. На самом деле, у нас была такая договорённость, что если появится предложение из России, то я сразу уеду. По-дружески всё обсудили, хотя он, конечно, не очень хотел, чтобы я уходил. Мы там уже много молодёжи привлекли и начали их готовить, но что ж делать… Правда, все специалисты, которые помогали мне тренировать, остались там.

– Сейчас в «Урале» ещё остались игроки, с которыми вы работали, но почти наполовину состав обновился. Придётся заново выстраивать игру?

– Начинать всегда сложно. И когда я первый год приехал, тоже было сложно, но постепенно всё наладили. Сейчас в «Урале» много молодых ребят. Будем стараться, чтобы они стали игроками основного состава и приносили максимальную пользу команде.

– В плане тактики будете переходить на короткий пас и контроль мяча?

– Нельзя говорить только о коротком пасе. Как нельзя только играть через средний или длинный. Важно понимать, что всё должно быть по ситуации развития атаки. Думаю, что «Уралу» не хватает разнообразия в атакующих действиях. Сейчас будем стремиться это исправить.

– Вы запомнились тем, что «перезагрузили» карьеру Фёдора Смолова. Сейчас в «Урале» играет Павлюченко – будете с ним работать индивидуально, настраивать его на результат?

– Ну что вы, я раскрыл не только Федю Смолова, но Александра Ерохина и Вячеслава Подберёзкина. Буду, конечно, с Павлюченко работать, чтобы он обрёл хорошую форму. В последних играх он мне понравился. В матче с «Крыльями Советов», можно сказать, сделал два гола. Но нам нужно, чтобы он играл ещё лучше.

– Вы вернулись из тёп­лой Болгарии в уральские холода… Где вам лучше работается?

– Я рад вернуться на Родину. Хоть в Болгарии меня и принимали хорошо, но я – россиянин. Мне приятнее работать дома. А что касается холодов… Я вырос в Сибири – мне к этому не привыкать.