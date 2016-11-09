Автор


Александр Тарханов: «Я рад вернуться на Родину. Мне приятнее работать дома»

9 ноября 2016, 16:59 / Спорт
Александр Тарханов вновь вернулся в "Урал" после полуторагодичного перерыва. Фото: fc-ural.ru

Александр Тарханов вновь вернулся в "Урал" после полуторагодичного перерыва. Фото: fc-ural.ru

  • Опубликовано в №209 от 10.11.2016»

После ухода Вадима Скрипченко с поста главного тренера ФК «Урал» в клуб вернулся Александр ТАРХАНОВ. 62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го он подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и спас от вылета. Одно из первых интервью новый наставник дал «ОГ».

– Александр Фёдорович, вы работали в Болгарии со «Славией». Клуб ставил перед собой какие-то цели и задачи на сезон, а вы раз – и перешли в «Урал». Быстро договорились? Легко ли вас отпустило руководство?

– С «Уралом»-то быстро договорились, а вот со «Славией», конечно, пришлось договариваться долго (смеётся). Отпустили меня нелегко… Но президент клуба – мой друг, он всё понял, вошёл в мою ситуацию и отпустил. На самом деле, у нас была такая договорённость, что если появится предложение из России, то я сразу уеду. По-дружески всё обсудили, хотя он, конечно, не очень хотел, чтобы я уходил. Мы там уже много молодёжи привлекли и начали их готовить, но что ж делать… Правда, все специалисты, которые помогали мне тренировать, остались там.

– Сейчас в «Урале» ещё остались игроки, с которыми вы работали, но почти наполовину состав обновился. Придётся заново выстраивать игру?

– Начинать всегда сложно. И когда я первый год приехал, тоже было сложно, но постепенно всё наладили. Сейчас в «Урале» много молодых ребят. Будем стараться, чтобы они стали игроками основного состава и приносили максимальную пользу команде.

– В плане тактики будете переходить на короткий пас и контроль мяча?

– Нельзя говорить только о коротком пасе. Как нельзя только играть через средний или длинный. Важно понимать, что всё должно быть по ситуации развития атаки. Думаю, что «Уралу» не хватает разнообразия в атакующих действиях. Сейчас будем стремиться это исправить.

– Вы запомнились тем, что «перезагрузили» карьеру Фёдора Смолова. Сейчас в «Урале» играет Павлюченко – будете с ним работать индивидуально, настраивать его на результат?

– Ну что вы, я раскрыл не только Федю Смолова, но Александра Ерохина и Вячеслава Подберёзкина. Буду, конечно, с Павлюченко работать, чтобы он обрёл хорошую форму. В последних играх он мне понравился. В матче с «Крыльями Советов», можно сказать, сделал два гола. Но нам нужно, чтобы он играл ещё лучше.

– Вы вернулись из тёп­лой Болгарии в уральские холода… Где вам лучше работается?

– Я рад вернуться на Родину. Хоть в Болгарии меня и принимали хорошо, но я – россиянин. Мне приятнее работать дома. А что касается холодов… Я вырос в Сибири – мне к этому не привыкать.

Досье «ОГ»

Александр Фёдорович Тарханов родился 6 сентября 1954 в Казахской ССР. Будучи футболистом, большую часть карьеры провёл в столичном ЦСКА, а также выступал за сборную СССР. За долгую тренерскую карьеру (с 1989 года) возглавлял больше десяти клубов, среди которых – ЦСКА, «Крылья Советов», «Кубань», «Торпедо», а также был помощником тренера в сборной России, когда её тренировал Олег Романцев (1994–1996).

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Спорт

20 минут назад

Александр Тарханов: «Я рад вернуться на Родину. Мне приятнее работать дома»
После ухода Вадима Скрипченко с поста главного тренера ФК «Урал» в клуб вернулся Александр ТАРХАНОВ. 62-летний специалист уже возглавлял екатеринбургскую команду на протяжении двух сезонов. В ноябре 2013-го он подхватил буквально умирающий «Урал» в первом сезоне премьер-лиги и спас от вылета. Одно из первых интервью новый наставник дал «ОГ».

8 ноября 2016

Искусственный лёд в Первоуральске остаётся мечтой
В понедельник матчем в Хабаровске между двумя сильнейшими клубами страны «СКА-Нефтяником» и красноярским «Енисеем» открылся чемпионат России по хоккею с мячом. Перво­уральский «Уральский трубник» свой первый матч проведёт 11 ноября в Новосибирске.

8 ноября 2016

Екатеринбургский киберспортсмен – лучший в мире
Екатеринбуржец Павел Бельтюков стал чемпионом мира по компьютерной игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Примечательно, что помимо титула чемпиона мира киберспортсмен получил 250 тысяч долларов, или 15,9 миллиона рублей (по сегодняшнему курсу).

7 ноября 2016

«Никаких революций не будет»
Сегодня «Автомобилист» проведёт первый матч под руководством Владимира Крикунова – против «Слована» из Братиславы. Накануне новоиспечённый наставник «шофёров» рассказал «ОГ», как команда готовится к предстоящим играм, поделился мнением о возвращении в Екатеринбург Павла Дацюка и Никиты Трямкина, а также отметил, что команда готова бороться за попадание в плей-офф.

7 ноября 2016

Круг замкнулся
В минувшие выходные «Урал» сыграл против «Крыльев Советов». Самарцы никогда не были для «шмелей» каким-то принципиальным соперником, но недавние события, связанные с обоими клубами, перевернули всё с ног на голову, превратив обычную встречу двух аутсайдеров в матч тура.

7 ноября 2016  Реклама

Правила выбора боксерского мешка
Купить боксерские мешки предлагают многие компании, работающие в Москве и Санкт-Петербурге, однако выбрать следует ту, которая имеет положительные отзывы клиентов и за годы работы уже успела заслужить репутацию надежного поставщика.

4 ноября 2016

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге
Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялся турнир на кубок Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою. Турнир традиционно посвящён памяти свердловчанина, Героя Советского Союза Юрия Исламова, погибшего в Афганистане.

3 ноября 2016

Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.

3 ноября 2016

Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.

2 ноября 2016

Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.

Последние новости
Что было раньше