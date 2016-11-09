Крикунов – не старик Хоттабыч

В первом матче с новым главным тренером – Владимиром Крикуновым – «Автомобилист» проиграл на домашней площадке «Словану» из Братиславы со счётом 1:4.

Прямая речь

Владимир КРИКУНОВ после матча с «Слованом»:

– Команда, которая хочет попасть в плей-офф, так играть не должна. Вроде разбирали моменты, но когда началась игра, опять стали играть по-старому. Я не старик Хоттабыч, чтобы за пять дней изменить то, что два года наигрывалось. Опять бегут, встают около ворот и держат штанги, которые и так вроде хорошо стоят, не падают.