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Крикунов – не старик Хоттабыч
9 ноября 2016, 17:47 / Спорт
Владимир Крикунов заявил, что хочет выиграть с «Автомобилистом» медали и после этого завершить тренерскую карьеру. Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №209 от 10.11.2016
В первом матче с новым главным тренером – Владимиром Крикуновым – «Автомобилист» проиграл на домашней площадке «Словану» из Братиславы со счётом 1:4.
- Крикунов стал десятым тренером за восемь сезонов выступления екатеринбургских «лосей» в Континентальной хоккейной лиге и самым старшим по возрасту – на шесть лет старше чеха Марека Сикоры, возглавлявшего «Автомобилист» в сезоне 2009/2010. При этом предшественник Крикунова Андрей Разин был самым молодым наставником нашей команды в КХЛ.
- Вопреки распространённой тенденции, согласно которой с новым главным тренером команды часто побеждают, «Автомобилист» в первых играх с новыми наставниками намного чаще проигрывает – лишь две победы в десяти матчах.
- Поражение в дебютном матче Крикунова от «Слована» стало самым крупным для «Автомобилиста» в подобных играх. Предыдущий антирекорд Марека Сикоры (1:3) продержался более семи лет.
- При этом Крикунов дебютные матчи в КХЛ с другими командами чаще выигрывал – две победы с «Нефтехимиком», одна с «Ак Барсом», и лишь с «Барысом» поражение.
Прямая речь
Владимир КРИКУНОВ после матча с «Слованом»:
– Команда, которая хочет попасть в плей-офф, так играть не должна. Вроде разбирали моменты, но когда началась игра, опять стали играть по-старому. Я не старик Хоттабыч, чтобы за пять дней изменить то, что два года наигрывалось. Опять бегут, встают около ворот и держат штанги, которые и так вроде хорошо стоят, не падают.
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