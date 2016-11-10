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Идеальное место для иннофорумов

10 ноября 2016, 17:15 / Спорт
Во время своего выступления Павел Креков первым продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности зала ИКЦ. Александр Зайцев

Во время своего выступления Павел Креков первым продемонстрировал собравшимся виртуальные возможности зала ИКЦ. Александр Зайцев

  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Первый Уральский культурно-образовательный форум открылся вчера в первоуральском Инновационном культурном центре.

Начну с исторического отступления. В начале января 2001-го я тщательно пытался увидеть вокруг зримые свидетельства наступления XXI века. Но нет, как стояли за углом ветхие сараи возле невесть когда вырытой канавы, так и продолжали стоять. И ничего подобного тому, что описывали популярные писатели-фантасты. Постепенно стали появляться в нашей жизни какие-то чудо-приборы, но в моём ощущении новый век всё-таки ещё не наступал. Признаюсь как на духу, для меня мой XXI век наступил вчера, во время моей первой экскурсии по первоуральскому ИКЦ. И я, изучавший информатику по схемам, нарисованным мелом на доске, очень завидую тем ребятам, в распоряжении которых такая шикарная материальная база. «Вот так надо воспитывать наших детей! – восклицает Лариса Пашкова из Камышловского района. – По-хорошему, в каждом районе должны быть такие». Может, когда-нибудь и будет, а пока, как заявляет директор ИКЦ Николай Михайлов, такой центр едва ли не единственный на всю Россию.

И где, как не здесь, собирать подобные форумы. Чтобы применение инновационных технологий показывать и обсуждать их там, где это из сказки сделалось былью. При этом хотелось обратить внимание на слова выступившего на форуме вице-губернатора Павла Крекова, которому в новом правительстве определять политику в области не только культуры, но и всей социальной сферы: «Мы не ставим задачу менять содержание – то, что пережило века, должно остаться, – отметил новый вице-губернатор. – Наша задача состоит в том, чтобы донести ценности до новых поколений при помощи более понятного им языка. Если это получится, то они рано или поздно откроют бумажную книжку, придут в реальный, а не виртуальный музейный зал. Именно так это происходит в нашей филармонии, где люди практически со всей области могут побывать в виртуальных залах, но рано или поздно они всё равно приезжают на живой концерт».

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