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Вызов принят

10 ноября 2016, 17:27 / Спорт
Летом в ДИВСе состоялось грандиозное боксёрское шоу — бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой, который собрал не только уральцев, но и московскую элиту, включая Никиту Михалкова, Николая Валуева и многих других. Фото: Татьяна Кошутина

Летом в ДИВСе состоялось грандиозное боксёрское шоу — бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой, который собрал не только уральцев, но и московскую элиту, включая Никиту Михалкова, Николая Валуева и многих других. Фото: Татьяна Кошутина

  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Екатеринбург постепенно становится главным рингом страны. И это не просто красивые слова. Это факт. В столице Урала проводят лучшие боксёрские шоу в стране, сюда приезжают сильнейшие спортсмены. Логическое продолжение этого – Titov Boxing Promotions и «Русская медная компания» объявили о создании крупнейшей промоутерской компании «РМК Боксинг Промоушен» («RCC Boxing Promotions»).

– Сотрудничать Titov Boxing Promotions и «Русская медная компания» начали в 2014 году, тогда мы и провели первое совместное мероприятие, – отметил в разговоре с «ОГ» исполнительный директор «РМК Боксинг Промоушен» Алексей Титов. – На протяжении двух лет темпы работы наращивались. В этом году мы провели несколько крупных мероприятий, и после этого стали возникать идеи об объединении компаний. Мы хотим создать единый промоушен, который будет выполнять те цели, которые мы ставим.

  • Компания Titov Boxing Promotions была образована в 1998 году Германом Титовым
  • Четыре года подряд (с 2005 по 2008) Titov Boxing Promotions признавалась лучшей промоутерской компанией России
  • В августе 2013 года подписан контракт о сотрудничестве с руководством телекомпании «Первый канал»

Продакшн, который делают в Екатеринбурге, впечатляет. Например, перед боем Сергея Ковалёва была масштабная презентация Свердловской области: над рингом возвышалась огромная транс-формирующаяся навесная конструкция, напоминающая мощный заводской пресс, от которого летели искры. Фото: Наталья Шадрина

Изначально бокс в Екатеринбурге был в диковинку. Уральцы настолько привыкли к традиционным игровым видам спорта, что переключить своё внимание на что-то другое было сложно. С большой опаской и при этом с большим интересом екатеринбуржцы приходили на поединки малоизвестных боксёров и порой не знали, как себя вести. Тут ведь тоже очень тонкий момент: бокс – это не футбол, где можно кричать всё, что душе угодно, и вести себя так же. Профессиональный бокс – это прежде всего элитный спорт, и если в ринге известные боксёры, то и вокруг ринга сидят не менее известные люди.

Постепенно ситуация менялась. Во-первых, в столице Урала стали не просто проводить бои, а делать настоящее шоу. Благодаря этому к нам стали привозить более известных спортсменов. Во-вторых, екатеринбуржцы стали настоящими ценителями этого вида спорта. Ажиотажный спрос на боксёрские поединки в сочетании с достойным поведением – прямое тому подтверждение.

– Кризис профессионального бокса случился в 2005 году, и, соответственно, произошёл некий спад. Однако при этом Екатеринбург не перестал принимать крупные боксёрские поединки. Можно вспомнить, что в 2011 году в ДИВСе проходил бой за звание чемпиона мира с участием Дмитрия Пирога. Позже в Москве появился ряд сильных промоутеров, которые проводили бои с участием Дениса Лебедева и Александра Поветкина и постепенно перетянули одеяло на себя. Сейчас мы эту пальму первенства просто возвращаем, – рассказал «ОГ» Алексей Титов.

И действительно, Екатеринбург вновь становится главным боксёрским рингом страны. Летом в ДИВСе прошло грандиозное шоу, апогеем которого стал бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой. Вы просто задумайтесь: Ковалёв, на секундочку, чемпион мира по трём версиям! И шоу, которое провели в Екатеринбурге, полностью соответствовало статусу Сергея. На бой Ковалёва в Екатеринбург приехали настоящие звёзды: актёры Дмитрий Дюжев, Владимир Сычёв и Михаил Пореченков, кинорежиссёр, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, боксёры Руслан Проводников и Николай Валуев, а также биатлонист Антон Шипулин. Вдобавок ко всему шоу транслировалось двумя крупнейшими телеканалами – «Матч ТВ» и HBO. И все комментаторы в один голос твердили: «Екатеринбург – российский Лас-Вегас, столица бокса».

А 17 декабря в столице Урала пройдёт бой «Русского витязя» – Александра Поветкина. Наверное, российский тяжеловес не нуждается в особых представлениях. Ещё три года назад Поветкин дрался за четыре титула чемпиона мира с Владимиром Кличко в Москве, а сейчас будет проводить бой в Екатеринбурге.

Только до конца года город ждут минимум три значимых мероприятия в сфере бокса. На фоне создания «РМК Боксинг Промоушен» даже страшно представить, кто ещё выйдет на наш ринг. Ясно только одно: столица Урала занимает лидирующее положение в российском профессиональном боксе.

– Данное объединение усилит наши позиции, – рассказывает генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов, – наш опыт в боксе и финансовые возможности «Русской медной компании» позволяют говорить о том, что в ближайшие год-полтора мы станем ведущей промоутерской компанией мира.

Комментарий

Егор МЕХОНЦЕВ, олимпийский чемпион по боксу:

– Сейчас Екатеринбург, на мой взгляд, набирает обороты. Летом прошло замечательное шоу с боем Сергея Ковалёва. 17 декабря будет проходить бой Александра Поветкина. Изначально выбирали между Москвой и Екатеринбургом, но остановились на последнем. Не знаю, почему. Видимо, понравилось то, как был организован последний бой здесь. В принципе, это, конечно, очень хорошо как для города, так и для области.

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