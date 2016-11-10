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Карякин. Карлсен. Корона

10 ноября 2016, 17:33 / Спорт
В победу Сергея Карякина (справа) больше верят и букмекеры. Так, коэффициент на его победу – 7,8. Кстати, кроме звания сильнейшего шахматиста, победитель получит призовой фонд – один миллион евро. Фото: EPA

В победу Сергея Карякина (справа) больше верят и букмекеры. Так, коэффициент на его победу – 7,8. Кстати, кроме звания сильнейшего шахматиста, победитель получит призовой фонд – один миллион евро. Фото: EPA

  • Опубликовано в №210 от 11.11.2016

Сегодня в Нью-Йорке стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Битву за титул сильнейшего шахматиста планеты начинают Сергей Карякин - чемпион России в составе екатеринбургского клуба «Малахит», и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Самое главное событие в мире шахмат для России особенное вдвойне, если не втройне – впервые с 2008 года россиянин будет бороться за титул чемпиона мира. Последний раз это удалось Владимиру Крамнику. В 2006 году он стал чемпионом мира, а затем в 2007-м расстался с этим званием, проиграв Вишванатану Ананду. В 2008 году Крамник попробовал отвоевать звание у того же Ананда, но не смог.

И вот у Сергея Карякина появился шанс вернуть корону домой. Правда, задача перед ним стоит почти невыполнимая, поскольку Магнус Карлсен – лидер современных шахмат и, увы, лидер данного поединка. У него первый номер мирового рейтинга, и он обгоняет Карякина на 80 пунктов (у Карякина девятый номер), он вы­играл 28 супертурниров, а Карякин – лишь шесть. Кстати, друг с другом они сыграли 21 партию с классическим контролем времени: Карлсен победил в четырёх, а проиграл одну, шестнадцать раз была ничья. Ну и самое главное – с 2013 года норвежец удерживает звание чемпиона мира.

– Так же никто не верил, что Алехин может победить Капабланку, – сказал недавно в одном из интервью Карякин, вспоминая матч 1927 года, когда Алехин сенсационно выиграл матч за звание чемпиона мира у Капабланки.

Действительно, ничего невозможного нет. Мало кто верил в Карякина на Кандидатском турнире. Выше него котировалось более пяти сильнейших гроссмейстеров России, но он победил. Попробует это сделать и сейчас.

Регламент

Шахматисты сыграют 12 партий с классическим контролем времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае если после 12 партий счёт будет ничейным, проводится тай-брейк – четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход. Календарь матча: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28 ноября; тай-брейк – 30 ноября.

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