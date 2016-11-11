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Футбол для пустых трибун

11 ноября 2016, 17:53 / Спорт
  • Опубликовано в №211 от 12.11.2016

В рейтинге посещаемости, составленном по итогам 13 туров чемпионата России, «Урал» занимает последнее место.

Халков нам подавай!

Если посмотрим, какие игры вызвали наибольший интерес у екатеринбуржцев, то увидим вполне логичную картину: с большим отрывом лидируют матчи с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», которые прошли практически с аншлагом.

Большой интерес ко всем матчам «Урала» был только в первом сезоне в премьер-лиге. Играли на Центральном стадионе, который вмещал чуть более 30 тысяч зрителей, и средняя заполняемость тогда составила 60% (2-е место в премьер-лиге после «Терека»). То есть в среднем матчи «Урала» посещали 18 тысяч болельщиков, что не идёт ни в какое сравнение с нынешней ситуацией.

Получается, что сейчас екатеринбуржцы только на условных Дзюбу с Акинфеевым ходят смотреть, да на Жулиано. Ведь если вычесть количество сезонных абонементов (1520) и абонементов, которые продавались на три игры против «Спартака», «Зенита» и «Терека» (250), то выходит, что, допустим, на матч с тем же «Тереком» по билетам пришло всего лишь чуть больше тысячи человек. На рядовые матчи с равными по силе командами, в которых должна быть интересная борьба, смотреть екатеринбуржцам уже не хочется.

«Урал» или Еврокубки?

В нынешнем сезоне «Урал» устроил нововведения в ценовой политике на домашние матчи. Раньше билеты «Урала» делились на несколько ценовых категорий – в зависимости от соперника. Эти категории устанавливались перед сезоном. Так, на матчи с «Динамо», «Локомотивом», «Рубином», «Анжи», «Краснодаром» и «Амкаром» билеты стоили 300–600 рублей, на матчи с «Кубанью», «Крыльями Советов», «Ростовом», «Мордовией», «Тереком» и «Уфой» – 100–300 рублей, а на матчи с топ-командами, например со «Спартаком» – 600–1500. В этом сезоне нет определённых установленных цен.

– В этом году цена билетов на матч определяется примерно за две недели до встречи. Мы решили изменить формат, потому что иногда неизвестно, в какой день недели будет игра, в какое время. Может быть, поставят матч в среду днём, тогда это будет для болельщиков не очень удобно, и мы снизим цены, – пояснили своё решение «ОГ» сотрудники пресс-службы «Урала».

Ситуация сильно не изменилась: на матч «Урала» с топовыми командами нужно выложить в районе тысячи рублей. Для сравнения. Два года назад я ездил на четвертьфинал лиги Европы в Санкт-Петербург, билет мне обошёлся в 1200 рублей. Сейчас поступили в продажу билеты на матчи Кубка Конфедераций, самые дешёвые можно взять за 960 рублей. Так почему же я должен платить за унылую игру «Урала» тысячу, когда за эти деньги можно на Еврокубки сходить?

У чёрта на куличиках

Пока Центральный вновь реконструируют к чемпионату мира, «шмели» играют на старом добром стадионе «Уралмаш», ныне именуемом «СКБ-Банк Ареной».

Во-первых, расположение арены очень неудобное. Пока пробираешься сквозь дебри Уралмаша в поисках стадиона, желание смотреть футбол может просто пропасть. Общественный транспорт до стадиона не ходит. От станции метро «Уралмаш», например, идти до стадиона 20–25 минут.

Если матч «Урала» в пятницу – болельщики из-за огромных пробок на проспекте Космонавтов приезжают только ко второму тайму. Один раз так съездил, второй, на третий уже задумаешься: а оно мне надо?

Во-вторых, на стадионе «СКБ-Банк Арена» крыша есть только над одной из четырёх трибун, постоянные очереди на входе из-за проблем с пропускной системой, да и вместимость всего 10 тысяч.

В-третьих, этот стадион совсем не приспособлен для нашей погоды. Благодаря системе «осень-весна» екатеринбургской команде приходится играть, допустим, 30 ноября, когда температура воздуха может быть ниже минус 10 градусов. А спрятаться от холода просто негде – стадион устроен так, что помещений в нём нет.

Ещё раз напомню, что на Центральном стадионе средняя посещаемость была 18 тысяч человек. Конечно, стадион – не единственный фактор, влияющий на посещаемость. Но на Центральном есть крыша над головой, а в перерыве можно погреться в помещении – безусловный плюс.

Далеко не «Реал Мадрид»

И все предыдущие доводы могли бы с лёгкостью перекрываться блестящей игрой «Урала». Ведь играй «шмели» так, как они играли прошлой осенью, нет никаких сомнений, что маленький стадиончик на Уралмаше заполнялся бы до отказа. Народ у нас простой: есть результат – есть зрители, нет результата – пустые трибуны.

В прошлом сезоне, когда команду подхватил Вадим Скрипченко, «Урал» заиграл так, как не играл в премьер-лиге вообще. И когда народ прочувствовал, что команда действительно играет в футбол, вот тогда трибуны и начали заполняться. На матче против «Ростова», который проходил в ноябре на морозе, пришло 6 585 человек.

Это только в Европе, например, в Германии, на «Шальке», который проигрывает пять домашних матчей подряд, на шестой всё равно приходит 62 тысячи человек. У нас же в чемпионате нужно показывать хорошую стабильную игру, только тогда можно уже думать о заполняемости трибун.

Комментарий

Владимир Перетягин, председатель Союза болельщиков «Урала»:

– «СКБ-Банк Арена», во всяком случае, лучше старого «Уралмаша». А вообще, как мне кажется, от стадиона ничего не зависит. И когда на Центральном плохо играли, народ не ходил на матчи. Играли хорошо – и трибуны были полные, вне зависимости от стадиона. Цены? Они, в принципе, нормальные. Можно ведь покупать абонементы, чтобы было дешевле, другой вопрос, что их продано не так много.

На самом деле, утомляет безнадёга. Как бы команда ни играла – выше головы не прыгнуть. Из года в год повторяется похожий сценарий, и эта стабильность надоедает. То есть результат есть, но выше мы не продвигаемся. Общество сейчас устроено таким образом, что футбол для него – шоу, и оно должно поддерживаться. На мой взгляд, самая главная причина пустых трибун – отсутствие результата.

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