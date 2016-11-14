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Наум
Рашковский

Идёт разведка боем

14 ноября 2016, 18:37 / Спорт
Сергей Карякин: «Ничья чёрными против Магнуса – достойный результат». Фото: AFP Photo/Jewel Samad

Сергей Карякин: «Ничья чёрными против Магнуса – достойный результат». Фото: AFP Photo/Jewel Samad

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Специально для «ОГ» каждую игру комментирует самый титулованный свердловский гроссмейстер – Наум Рашковский.

В минувшие выходные были сыграны первые два матча. Оба они завершились вничью. После двух партий счёт равный – 1:1.

Идёт обычная разведка боем, ничего необычного нет. Сейчас они играют очень осторожно, поскольку на таком турнире нет задачи выиграть все партии. Эти матчи обычно заканчиваются одной, двумя победами. В обеих партиях чуть предпочтительнее выглядел Карлсен, но Серёга отразил его угрозы. Играют два очень сильных гроссмейстера, и ничего удивительного в таких исходах нет. То, что они сейчас разыгрывают – испанская партия, ферзевый гамбит – не удивляет, поскольку новинку тут придумать сложно. Также ничего нового и в игре Карлсена я не увидел. Вначале он использовал дебют Тромповского, но если посмотреть его последние матчи, то не такой это и неожиданный ход. Серёжа отличается упорством в защите, но пока ему особо защищаться не приходилось – у них всё впереди.

Матч стартовал с важной шахматной традиции – первый ход сделал известный человек, а именно – голливудский актёр, двукратный номинант на «Оскар» Вуди Харрельсон. Он передвинул белую пешку норвежца с d2 на d4, и поединок начался. Первая партия продлилась около четырёх часов, и, сделав 42 хода, гроссмейстеры согласились на ничью. «Я не упустил никаких крупных возможностей», – сказал после матча Карякин. Второй по­единок прошёл ещё более безболезненно: через три часа игрового времени и 32 хода соперники вновь согласились разойтись миром. «Эти партии были не слишком занимательными, но ничейные поединки получились очень упорными», – отметил Карякин.

Вокруг игры

«Чемпионский матч вызвал ажиотаж, сравнимый с выборами президента США», – написал кто-то из пользователей Твиттера. Действительно, вокруг матча Карякина и Карлсена небывалый ажиотаж. Люди сотнями приходили к зданию Фултонстрит Маркет, где проходит встреча. Такого наплыва шахматных фанатов не ожидали и сами организаторы, а на телевизионных кадрах из Нью-Йорка всё чаще мелькали люди с самодельными табличками: «Мне нужен билет».

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