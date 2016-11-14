Идёт разведка боем

Сергей Карякин: «Ничья чёрными против Магнуса – достойный результат». Фото: AFP Photo/Jewel Samad

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Специально для «ОГ» каждую игру комментирует самый титулованный свердловский гроссмейстер – Наум Рашковский.

В минувшие выходные были сыграны первые два матча. Оба они завершились вничью. После двух партий счёт равный – 1:1.

Идёт обычная разведка боем, ничего необычного нет. Сейчас они играют очень осторожно, поскольку на таком турнире нет задачи выиграть все партии. Эти матчи обычно заканчиваются одной, двумя победами. В обеих партиях чуть предпочтительнее выглядел Карлсен, но Серёга отразил его угрозы. Играют два очень сильных гроссмейстера, и ничего удивительного в таких исходах нет. То, что они сейчас разыгрывают – испанская партия, ферзевый гамбит – не удивляет, поскольку новинку тут придумать сложно. Также ничего нового и в игре Карлсена я не увидел. Вначале он использовал дебют Тромповского, но если посмотреть его последние матчи, то не такой это и неожиданный ход. Серёжа отличается упорством в защите, но пока ему особо защищаться не приходилось – у них всё впереди.

Матч стартовал с важной шахматной традиции – первый ход сделал известный человек, а именно – голливудский актёр, двукратный номинант на «Оскар» Вуди Харрельсон. Он передвинул белую пешку норвежца с d2 на d4, и поединок начался. Первая партия продлилась около четырёх часов, и, сделав 42 хода, гроссмейстеры согласились на ничью. «Я не упустил никаких крупных возможностей», – сказал после матча Карякин. Второй по­единок прошёл ещё более безболезненно: через три часа игрового времени и 32 хода соперники вновь согласились разойтись миром. «Эти партии были не слишком занимательными, но ничейные поединки получились очень упорными», – отметил Карякин.