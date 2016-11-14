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На морально-волевых

14 ноября 2016, 18:53 / Спорт
Финальная встреча между Ильёй Хлыбовым (в красном) и болгарским самбистом Борисом Борисовым. Хлыбов оказался сильнее... Фото: sambo-fias.org

Финальная встреча между Ильёй Хлыбовым (в красном) и болгарским самбистом Борисом Борисовым. Хлыбов оказался сильнее... Фото: sambo-fias.org

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В болгарской Софии завершился чемпионат мира по самбо. В составе сборной России в нём приняли участие двое свердловчан – представители Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы Илья Хлыбов и Аймерген Аткунов. Оба самбиста возвращаются домой с наградами. Илья Хлыбов (до 62 кг) выиграл свою пятую золотую медаль чемпионатов мира и стал абсолютным рекордсменом по числу завоёванных титулов в истории свердловского самбо. Аймерген Аткунов (до 57 кг) стал бронзовым призёром.

– Мы сейчас в автобусе, едем в аэропорт, – рассказал «ОГ» главный тренер сборной Свердловской области Валерий СТЕННИКОВ. – Конечно, мы с Ильёй ехали сюда за победой, за пятым золотом. Это была наша главная цель – и она выполнена. Но лёгким этот чемпионат назвать точно нельзя… Первая встреча Ильи была с грузином Звиадом Одошашвили – это достаточно крупный спортсмен, агрессивный, поединок выдался очень тяжёлым. И почти в самом начале поединка Илья получил травму ноги – достаточно серьёзную, сегодня утром он даже встать не мог с кровати. Но тогда на морально-волевых качествах Илья продолжил участие в турнире, характер не позволил сдаться и даже показать, что ему тяжело.

– Финал тоже выдался не из лёгких – с хозяином турнира, болгарином Борисом Борисовым… судя по видео, у него была сумасшедшая поддержка зрителей.

– Да. Поединки с ним и раньше становились для Хлыбова непростым испытанием. А здесь, на домашнем чемпионате, Борисов чувствовал себя хозяином положения, да и поддержка зала действительно была очень мощной! А Илья – с больной ногой… Но Хлыбов всё время атаковал, а болгарский спортсмен несколько раз пытался намеренно избегать активных действий. В итоге это стоило ему предупреждения. Свой пятый титул чемпиона мира Илья Хлыбов завоевал с минимальным перевесом в один балл.

– Как сам Илья оценил чемпионат?

– Он очень устал. Недоволен чемпионатом, несмотря на золотую медаль. Вымотался, говорит, что опустошён… Признаётся, что не всё получилось. Но главное – цель достигнута. Есть золотая медаль. Мы к этому шли. И я бы отметил, что это золото Илья завоевал в большей степени благодаря своему борцовскому характеру. Благодаря силе воли. Все спортсмены, выступающие на мировом уровне, владеют тактикой, техникой. Поэтому решает всё иногда именно характер. Я сегодня вижу, как Илье больно, и просто удивляюсь его выдержке и желанию побеждать.

– Что скажете про Аймергена Аткунова?

– Эта бронза для него – очень достойный результат. Его первым же соперником стал четырёхкратный чемпион мира Ерболат Байбатыров из Казахстана. Это был очень долгий, изматывающий поединок, и после него Аймерген мог бороться только в утешительных по­единках за бронзовую медаль. Но он проявил характер. Есть ещё одна деталь: перед стартом Аткунову пришлось сильно сгонять вес, а это вымотало морально и физически. Просто не хватило времени для восстановления.

Церемония награждения. Илья Хлыбов – второй слева. Фото: sambo-fias.org

Кстати

Всего по итогам трёхдневного турнира сборная России завоевала 19 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали и уверенно первенствовала в общекомандном зачёте.

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