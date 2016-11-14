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«Бигфут» отказался от Китая и Японии ради боя со Штырковым

14 ноября 2016, 19:02 / Спорт
Известность екатеринбургскому самбисту Ивану Штыркову принесла убедительная победа над легендой ММА Джеффом Монсоном. Фото: Александр Зайцев

Известность екатеринбургскому самбисту Ивану Штыркову принесла убедительная победа над легендой ММА Джеффом Монсоном. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В пятницу, 18 ноября, в Екатеринбурге состоится вечер боксёрских поединков, а также боёв смешанных единоборств. 

Главным событием вечера станет поединок между бразильской легендой смешанных единоборств Антониу «Бигфутом» Сильвой и екатеринбуржцем Иваном Штырковым. Бразилец «Бигфут» уже прибыл в Екатеринбург и поделился своими впечатлениями от России и от предстоящего боя.

– Я очень счастлив находиться здесь, я впервые в России. Спасибо организаторам за то, что этот бой состоится. Мой соперник очень серьёзен, к тому же молод, но я буду биться до конца. Россия – очень красивая страна, правда, здесь очень холодно. Но в пятницу я растоплю это место. Хотел бы отметить очень вкусную еду. У нас была возможность поехать в Китай, в Японию и в другие страны, но я выбрал именно Россию. Я удивлён, что здесь у меня столько фанатов. В 2011 году я встречался с Фёдором Емельяненко, сейчас я тщательно готовился к бою с Иваном. Мне помогали лучшие бойцы смешанных единоборств, поэтому я готов на 100 процентов, – отметил Антониу Сильва.

Его соперник, екатеринбуржец Иван Штырков, настроен очень решительно. Весной нынешнего года Иван уже одержал победу над известным в прошлом бойцом ММА Джеффом Монсоном, проведя болевой приём уже на первой минуте боя.

– Много говорить не хочется, хочу уже что-то делать. Подготовка прошла просто шикарно, всем, кто был к этому причастен, спасибо. Хочу сказать, что это будет испытание не только для меня, но и для Антониу. Всех приглашаю в пятницу в ДИВС, – отметил Иван Штырков.

В главном боксёрском поединке вечера сойдутся россиянин Дмитрий Михайленко и колумбиец Брейдис Прескотт. «Механик» отметил, что уже успел восстановиться от прошлого поражения и готов к пятничному поединку на все 100 процентов.

– Спасибо, что присутствуете здесь и что поддерживаете нас, боксёров. Много говорить не хочется, потому что много говорил перед своим прошлым поединком и про­играл его. Сейчас скажу о том, что подготовка прошла отлично, хотелось бы сказать спасибо тренеру. Также хотелось бы поблагодарить организаторов боя. Я восстановился после поражения и готов к бою.

Колумбиец, который буквально за две недели до боя заменил американца Рендалла Бейли, не сумевшего согнать вес, рассказал о том, что рад побывать в России и готов сделать из боя настоящее шоу.

– Я благодарю Бога за ту возможность, которую он мне дал. Рад, что я нахожусь здесь, в России. Можно сказать, что мы уже участвуем в войне за титул, осталось мало времени. Я приехал полностью готовым, сконцентрированным. Буду творить историю, надеюсь, что поединок будет зрелищным и всем вам понравится.

Всего 18 ноября в Екатеринбурге пройдёт десять боёв, они состоятся на площадке ДИВСа. Все семь боксёрских поединков будут титульными.

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