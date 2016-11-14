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Олимпийские надежды: первый выход

14 ноября 2016, 19:05 / Спорт
Если к турнирам по художественной гимнастике екатеринбуржцы успели привыкнуть, то соревнования по эстетической гимнастике такого масштаба проходят в столице Урала впервые. Фото: Павел Ворожцов

Если к турнирам по художественной гимнастике екатеринбуржцы успели привыкнуть, то соревнования по эстетической гимнастике такого масштаба проходят в столице Урала впервые. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

В столице Урала проходит настоящий праздник гимнастики. Во-первых, Екатеринбург уже традиционно принимает всероссийский турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. А во-вторых, этот турнир было решено объединить с крупнейшими соревнованиями по эстетической гимнастике «Надежды России».

– Была цель в нашем родном Екатеринбурге провести такой праздник гимнастики в ДИВСе для того, чтобы мы за три дня сумели показать уровень красоты, мастерства, грации, пластики спортсменок со всей России, – рассказала «ОГ» президент Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирина ЗИЛЬБЕР.

– Было достаточно много зрителей. Ожидали такого ажиотажа?

– Конечно, мы очень готовились к этому событию, всячески его анонсировали. И нам приятно, что екатеринбуржцы так активно идут на гимнастику. Мероприятие готовили за три месяца, хотя сам концерт всего лишь за неделю. Тут богатый опыт помог. Очень тяжело было организовать два турнира одновременно, был задействован огромный человеческий ресурс. Большой штат работает на этих соревнованиях, поэтому огромное спасибо всем неравнодушным.

– Есть ли среди нынешних участниц турнира памяти Облыгиной свердловчанки, которые показывают хорошие результаты и претендуют на попадание в Токио-2020?

– Конечно, две девочки у нас в молодёжной сборной России – Даша Приданникова и Алиса Саркисян, они мастера спорта международного класса.

Тренеры юных гимнасток переживали больше самих спортсменок. Фото: Павел Ворожцов

Справка «ОГ»

  • Художественная гимнастика – вид спорта, заключающийся в выполнении под музыку различных гимнастических и танцевальных упражнений с использованием предмета (обруч, мяч, булавы, лента). С 1984 года является олимпийским видом спорта.
  • Эстетическая гимнастика – вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела. Эстетическая гимнастика происходит от «свободных танцев», основоположницей которых является Айседора Дункан. В команду входят 6 и более гимнасток.
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