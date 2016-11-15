Вторая часть доклада WADA о допинге в Сочи будет опубликована в середине декабря

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Катар. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в столице Катара – Дохе, заявил, что представителям России будет предоставлена возможность дать свои объяснения по итогам обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Также объявлено, что вторая часть доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи должна быть опубликована к середине декабря.

АНОК - международная организация, которая объединяет 206 олимпийских комитетов, признанных МОК. Генассамблея будет продолжаться два дня. Олимпийский комитет России в Дохе будет представлять его глава Александр Жуков.