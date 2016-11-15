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Баскетбольное дерби испортили футбольные фанаты

15 ноября 2016, 17:49 / Спорт
Самым результативным игроком екатеринбургского дерби стал Дмитрий Незванкин (справа), реализовавший пять из восьми бросков с игры и все четыре штрафных. Фото: Пётр Шашков

Самым результативным игроком екатеринбургского дерби стал Дмитрий Незванкин (справа), реализовавший пять из восьми бросков с игры и все четыре штрафных. Фото: Пётр Шашков

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Первое в новейшей истории баскетбольное дерби Екатеринбурга завершилось убедительной победой старших по классу – в матче 1/16 финала Кубка России «Урал» разгромил «Уралмаш» со счётом 85:45.

В зале СКИВС УрФУ, рассчитанном на 500 зрителей, не то что яблоку, яблочной косточке негде было упасть – мало того, что все места были заняты, так ещё сотни две болельщиков наблюдали за игрой стоя.

Жаль, борьбы в матче не получилось – выступающий в первом дивизионе мужской баскетбольной суперлиги «Урал» новичку третьего дивизиона «Уралмашу» с первых минут показал кто в доме хозяин. Уралмашевцы же вышли на паркет явно перегоревшими, всё-таки ажиотаж перед матчем нагнетался нешуточный.

Правда, по информации «ОГ», руководство клуба завышенных задач перед своими игроками не ставило – надо было выйти и сыграть в свой баскетбол. Не получилось – в отличие от предсезонного спарринга, когда дерзкий новичок обыграл «грифонов», на этот раз «Урал» вольностей себе не позволял.

У «Уралмаша» сейчас многое зависит от двух-трёх игроков (в первую очередь от Андрея Малышева и Антона Воскресенского), и если у лидеров не клеится, то удачи команде не видать.

Состав «грифонов» более сбалансированный – в дебюте блеснул Артём Комиссаров, затем разыгрались Григорий Мотовилов и Дмитрий Незванкин. И это при том, что в тени на сей раз остались Максим Ткаченко и Андрей Кузёмкин.

Наверное, итоговая разница в 40 очков не совсем объективно отражает разницу в классе команд, зато «Уралмаш» может занести себе в актив поддержку трибун – большая часть зрителей болела именно за номинальных хозяев площадки, что и понятно – в составе у них, в отличие от «Урала», почти все игроки местные.

У «грифонов» впереди не менее принципиальная кубковая игра – в 1/8 финала они сыграют с «Университетом-Югрой» из Сургута (многие наверняка помнят захватывающие противостояния этих команд в финалах чемпионата суперлиги в 2012 и 2013 годах), а «Уралмашу» надо сказать спасибо за выступление в Кубке России – новичок прошёл два раунда, выбил из розыгрыша представителей третьего и второго дивизионов суперлиги и уступил дорогу действительно более сильному сопернику.

А на десерт – о ложке дёгтя, которая, как водится, изрядно подпортила бочку мёда. Футбольные фанаты и прежде приходили на домашние игры «Уралмаша», но вели себя вполне прилично. На этот раз они показали себя во всей красе – к концу матча еле стояли на ногах и скандировали свои фирменные речёвки непристойного характера, от которых баскетбольная публика была, мягко говоря, в шоке.

Видимо, руководству БК «Уралмаш» надо серьёзно заняться этой проблемой. Поддержка фанатов – дело нужное, но так и на штрафы от Российской федерации баскетбола можно нарваться.

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