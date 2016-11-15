«Поеду на Олимпиаду – поменяю симку»

15 ноября 2016, 17:59 / Спорт
Сахават Гаджиев не одерживал побед на международном уровне пять лет, поэтому золото на молодёжном чемпионате Европы особенно важно. Фото: ФДР

Сахават Гаджиев не одерживал побед на международном уровне пять лет, поэтому золото на молодёжном чемпионате Европы особенно важно. Фото: ФДР

Екатеринбургский дзюдоист Сахават ГАДЖИЕВ завоевал золото на прошедшем в Израиле молодёжном чемпионате Европы. Прилетев в родной Екатеринбург, Сахават в разговоре с журналистом «ОГ» поделился своими впечатлениями от победы.

– Какие эмоции от победы, к которой так долго шёл?

– Честно, не было никаких эмоций. Я просто не понимал, что происходит. Я сделал то, что должен был сделать, к чему готовился долгое время. Конечно, на этом нельзя останавливаться. Есть цель – Олимпийские игры.

– Знаю, что тебя беспокоила зубная боль перед турниром…

– Я был на сборах в Испании. За два дня до вылета в Израиль у меня распухла щека. Пришлось обращаться к медикам. Прописали антибиотики, я пропил их три дня. Потом начались соревнования, уже не об этом думал. Было больно, конечно, но я терпел. Не через такое проходил.

– Все четыре схватки ты отборолся от и до. Чего не хватило для досрочных побед?

– На самом деле, схваток должно было быть пять, но я попал в подгруппу, где было меньше человек, поэтому провёл четыре поединка. Я не настраивался на то, чтобы чисто выиграть. Я ехал с одной целью – выиграть золото. И я её выполнил. А уже как я побеждал своих соперников, для меня неважно.

– В финале ты боролся с венгром Цабо, которого в этом году уже дважды побеждал. Была ли какая-то расслабленность из-за этого?

– Я прекрасно знаю эти чувства, когда выходишь бороться с соперником, у которого уже выигрывал, и держишь в голове мысль, что вроде бы должно всё пройти легко. Но такие мысли остались в прошлом, сейчас я полностью настраиваюсь на каждую схватку, не позволяю себе расслабляться.

– Чувствовал, что борешься на молодёжном турнире, а не на взрослом?

– Если честно, особой разницы не заметил. Это дзюдо. Здесь и юный борец может выиграть у более опытного спортсмена. Бывает, выходит парень, на вид – лет семнадцать, а борется, как олимпийский чемпион.

– Самбист Аймерген Аткунов неудачно согнал вес и не смог показать максимум на чемпионате мира. Сколько ты гоняешь, и как всё прошло в этот раз?

– Я стабильно гоняю 4 килограмма, я к этому уже привык. Всё делаю вовремя, поэтому никаких проблем не было. Вообще, чувствовал себя функционально очень здорово.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– Сейчас нам дали отдых до 1 декабря. Потом будут сборы, которые, скорее всего, пройдут в Адлере. Про соревнования ничего не могу сказать, потому что нет никакой подробной информации. Сейчас тренируюсь. Ну, и в свободное время гуляю с друзьями.

Уже после интервью Сахават отметил, что не особо любит общаться с прессой. «Если попаду на Олимпиаду – поменяю симку, чтобы не доставали», – весело заключил Гаджиев.

Фото: ФДР

Досье «ОГ»

Гаджиев Сахават Икрам оглы

  • Родился 7 февраля 1994 года в Екатеринбурге
  • Призёр чемпионата Европы среди юношей
  • Чемпион мира среди юношей
  • Мастер спорта России международного класса
  • Выступает в категории до 60 кг
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