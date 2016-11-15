Непростые позиции

Не утихают страсти и среди болельщиков, которые приехали поддержать шахматистов. Например, эти два изобретательных фаната сделали майки с именами гроссмейстеров. Фото: Джейсон Кемпин

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Вчера в Нью-Йорке была сыграна третья партия. Она продолжалась почти семь часов, гроссмейстеры сделали 78 ходов и итоге согласились на ничью.

Партия начиналась так же, как и две предыдущие: разыграли дебют, получилась примерно равная позиция. Но в этой равной позиции Карлсен полностью переиграл Карякина. И вдруг, когда Серёге уже нужно было сдаваться… Магнус сделал ход, которым и упустил выигрыш. Точнее, он даже два раза имел возможность победить, но... Что случилось – понять трудно. Ошибся на ровном месте и вместо очка получил лишь половину. Карякин, конечно, отбивался как мог, но как-то слабо и несколько раз прошёл мимо уравнивающих продолжений. А Карлсен всё время создавал ему какие-то небольшие трудности, какие-то маленькие проблемы, которые, увы, Серёга не мог решить. Почему Карлсен ошибся? Возможно, он думал, что так и так выиграет. Может быть, волнение победы. Иногда же как кажется: всё – победа в кармане, а потом чуть ослабил внимание – и выигрыш ушёл. Может быть, времени не хватало. Хотя в цейтнот чаще попадает Сергей. Карлсен играет очень быстро.

Наум Рашковский – бывший президент екатеринбургского шахматного клуба «Малахит», за который выступал Сергей Карякин

Но сказать, что на Карякина было оказано какое-то сильное давление, тоже нельзя. Разыграли антиберлинский вариант, Серёга получил равенство и не было намёка на перевес белых (Карлсен играл белыми. – Прим. «ОГ»). Далее была какая-то новинка – ладья e2, ладья e1, не знаю, зачем это, но им виднее. Карлсен не сыграл так, как рекомендовал компьютер, но сыграл так же, как и я видел это продолжение – разменял слонов и чуть-чуть улучшал позицию, но потом всё испортил.

Если бы Карякин про­играл, то ему пришлось бы играть более активную схему. Сергей не рискует и, судя по всему, пока не собирается это делать. Но Карлсен тоже не идёт на большой риск, он играет простые позиции и даже если получает её чуть хуже – тут же уравнивает. Хотя пока они оба не идут на острые позиции и дальние разработки.

Сейчас главное, что Карякин всё же взял пол-очка. В послематчевом разборе он сказал, что Карлсен его простил, а в следующий раз такого не будет. Для Сергея это хороший результат – 1,5 очка. Но молодёжь особо не расстраивается. Да и в их партиях всё бывает. Я например, уже видел, как Карлсен в совершенно выигрышных позициях не мог довести дело до конца или проигрывал как-то по-детски. Посмотрим, у кого крепче нервы. Но «бросаться» на чемпиона мира тоже нет смысла.