Автор
Нужно играть в активные шахматы
16 ноября 2016, 18:51 / Спорт
Фотографировать игроков можно только десять минут в начале игры: пять минут со вспышкой, пять – без. Фото: Владимир Барский
- Опубликовано в №214 от 17.11.2016
В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
В четвёртой партии матча гроссмейстеры вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми. Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94-м ходу, когда все ресурсы были исчерпаны, соперники согласились на ничью.
Как я и предполагал, Карякин не пошёл ни в какое наступление. Вновь сыграл очень беззубо дебют. Сразу перешёл к тяжёлой защите. Единственное, что радует – то, что Серёга нашёл в себе мужество защищаться и вышел из очень трудной ситуации. Удивляет, что Карлсен, игрок высочайшего уровня, не реализует такую выгодную позицию. Причём происходит это уже во второй раз. В прошлый раз можно было сказать, что это случайность, но сейчас… На самом деле Серёге было очень тяжело, в наше время гроссмейстеры, имея такие позиции, какие были у Карлсена, легко выигрывали. Это удивляет и радует, потому что Карякин всё ещё держится. Счёт вроде хороший, 2:2, но борьба-то идёт в одни ворота.
Может быть, Серёгу под напором прессы или ещё кого-нибудь заставят играть в активные шахматы. Пока что соперники начинают играть ровно, но потом Карлсен получает преимущество, которое не может реализовать. В последней партии даже равенства в начале не получилось, Карлсен выиграл дебют. Поэтому пока кроме как отметить, что Серёга в самых сложных ситуациях защищается как ни в чём не бывало, нечего.
Карякину просто необходимо работать в более атакующем стиле. Карлсену хочется играть, а Серёга хочет устоять. Мне кажется, что у него такая цель. Я понимаю, когда играешь чёрными, нужно уравнять позицию, защищаться. Но чтобы белыми так действовать и чудом спасаться благодаря партнёру…
Я пока не хочу давать никаких оценок, всё видно по игре. С одной стороны, четыре ничьи – это хороший результат. Опять появились радостные крики: «Серёжа блестяще защищается». Но такую позицию не защитишь, если против тебя будут играть хорошо, вот в чём проблема. У Карлсена было много путей получить выигрышную позицию, но он не смог их использовать. На мой взгляд, гениальный игрок не может допускать такие ошибки в двух партиях подряд.
Не знаю, дойдёт ли дело до тайм-брейка. Я Серёге говорил перед игрой, что ему надо слушать опытных шахматистов, прислушиваться к их советам. Он мне сказал, что у него всё в порядке в команде. Надо что-то предпринять, пока ещё есть время. Играя в такие шахматы, очень трудно стать чемпионом мира.
Вокруг игры
Многие во время трансляции обратили внимание, что зрители сидят за тёмным стеклом, прозрачным в одну сторону – игроки болельщиков не видят. В этом пространстве – тишина, тщательно отстроенный свет и оптимальная температура +20 0С. Во время игры вход сюда разрешён только игрокам и арбитру.
Есть также вип-зона, которая находится в непосредственной близости от стекла, но и там игроков от зрителей отделяет пятиметровая «полоса отчуждения», а также чёрный занавес (на фото). На ближайших подступах к занавесу стоит волонтёр с табличкой, на которой человечек прижимает палец к губам. Шуметь здесь категорически запрещено – гул из вип-зоны иногда слышен игрокам. В основном болельщики вип-зоны смотрят на мониторы, где транслируется текущая позиция.
Фотографировать игроков можно только десять минут в начале игры: пять минут со вспышкой, пять – без.