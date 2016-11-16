Сборная России по футболу установила очередной антирекорд

Сборная России по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, который будет опубликован 24 ноября. Таким образом, россияне обновят свой антирекорд.

Текущая позиция, то есть 53-е место, также является «рекордной» для национальной команды – тогда сборная впервые в истории выпала из топ-50 лучших национальных команд.

Предыдущим антирекордом нашей сборной было 40-е место в декабре 1998 года. Лучшим местом в истории сборной России было 5-е в 1995 году. Сборной России трудно улучшить свои позиции, поскольку больший коэффициент даётся за отборочные матчи к крупным турнирам, а сейчас наша национальная команда освобождена от отборочных матчей к ЧМ-2018 на правах страны-хозяйки.

На падение россиян в рейтинге не повлияла даже домашняя победа над сборной Румынии со счётом 1:0.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова россияне провели пять товарищеских матчей: с Турцией (0:0), Ганой (1:0), Коста-Рикой (3:4), Катаром (1:2) и Румынией (1:0).