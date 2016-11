Менеджер Сергея Карякина — о просчётах и защитах

В выходной день Сергей, как и говорил его менеджер, отправился на прогулку по осеннему Нью-Йорку. Фото: instagram.com

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

В ночь с 17 на 18 ноября начнётся пятая партия матча за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. После четырёх партий пока ничья — 2:2. Вчера у шахматистов был день отдыха и «ОГ» связалась с менеджером Сергея, PR-директором Российской шахматной федерации, Кириллом ЗАНГАЛИСОМ.

— Что вам рассказать? — спрашивает из Нью-Йорка Кирилл, а потом сам начинает рассказывать. — У Сергея день отдыха, и он собирается весь его провести с тренерами. Он закрыт от прессы, кроме официальных мероприятий. Надо переосмыслить, почему не получается атаковать, почему не получается получить хоть какую-нибудь инициативу даже белыми, и выработать план. Ещё Сергей сказал, что уйдёт в знаменитый Центральный парк и будет много гулять. И, конечно, заниматься шахматами и готовиться, потому что сегодня чёрный цвет, и опять нужно будет стоять в обороне.

— Как вы оцениваете результат после четырёх партий?

— Пока по результату всё нормально, а по игре… Две партии с супер-защитой вызывают, конечно, опасение: когда-то оборона может дрогнуть. Дай бог завтра всё закончится нормально, но потом белыми пора выходить на какое-то преимущество. В четвёртой партии был просчёт хода — ферзь на с6 — который решил все проблемы Магнуса. Играть стало морально тяжело, и поэтому последовала очень серьёзная ошибка, которая могла привести к поражению. Надо этого избегать. И хотя бы белыми выходить с намёком на какое-то преимущество, чтобы потом пробовать как-то обмануть.

— Сергей вам что-то говорил?

— Сергей сейчас не общается даже со мной. Он не хочет тратить ни одной минуты лишней энергии и отвлекаться на какие-то вещи. Но матч того стоит. Всё остальное вы видели сами в партии. Да, две защиты могут кому-то не понравиться, но это и не нравится Магнусу, который сидит и думает, когда же сможет победить. Он выигрывает позиции — 9,9 из 10, но 1 процент у него не получается, и ему из-за этого некомфортно. Но это только наши выводы.

— После двух партий, которые длились по шесть с лишним часов, Сергей сказал на пресс-конференции, что он сильно вымотан. В каком он состоянии сейчас?

— Любого человека это вымотает. Даже если просто просидеть перед доской семь часов — это уже тяжело. А уж тем более когда ты так работаешь и понимаешь, что шаг влево, шаг вправо — и всё. Или когда загнал себя в такие сложные позиции с лучшим шахматистом мира. Я с ним виделся только после третьей партии, спросил, в порядке ли он. Сергей буквально бежал, и было видно, что ему тяжело после семи часов ещё и интервью давать. Но никуда не денешься — это его работа. Он прекрасно понимал, куда выходил — он профессионал. Поэтому надо работать и дорабатывать. Весь мир смотрит и хочет знать подробности. Поэтому от пресс-конференций никуда не деться. Надо рассказывать общественности, что происходит на доске и помимо неё.

— Карлсен жаловался на шум в непроницаемой комнате. У Карякина нет жалоб?

— Сергей мне ничего не говорил. Если у него были бы жалобы, он бы написал мне с просьбой решить какую-то проблему. Но Сергей не обращался — значит, ничего нет.

— В этот раз очень много болельщиков. Вас это удивило?

— Очень приятно! Очереди на шахматный турнир я последний раз видел в Третьяковскую галерею, когда там была последняя партия матча Ананд—Гельфанд. А ещё на Мемориале Алехина во Франции. Тогда меня французы поразили тем, что они стояли в очереди, чтобы посмотреть на Крамника и других гроссмейстеров.

— В СМИ Карлсена ставят лидером противостояния. Неприятно такое читать?

— Нет, не неприятно — это вполне закономерно. Мы тоже его ставим лидером — он и есть лидер. И по рейтингу, и по количеству выигранных супертурниров. Он трёхкратный чемпион мира, чемпион мира по рапиду и блицу. Он очень сильно играет. Вопрос другой: это конкретный матч, и в нём можно победить. Как выигрывал Алехин у Капабланки, Крамник у Каспарова или Эйве у Алехина. Здесь нужно сделать свою работу, а потом рассуждать, кто лучше. Обижаться на очевидное нет смысла.

Первая партия между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

Вторая партия между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

Третья партия между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

Четвёртая партия между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

4-я партия. Карякин — белые. По мнению экспертов, на 18-м ходу Карякин допустил ошибку, просмотрев возможный ход Карлсена ферзём на с6. После этого белые взяли слоном коня на с4. Карлсен мгновенно ответил пешкой — bc4. И после этого Карякин вернул слона на е3. Таким образом, чёрные получили преимущество двух слонов.