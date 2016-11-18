Павел Дацюк защитил диплом на «отлично»

Опубликовано в №216 от 19.11.2016

Звезда мирового хоккея Павел ДАЦЮК вчера защитил свою дипломную работу в Екатеринбурге, на кафедре управления в сфере спорта УрФУ.

Тема выпускной работы Дацюка – сравнение развития детского хоккея в России и Канаде. Научным руководителем Павла был министр спорта и физической культуры Свердловской области Леонид Рапопорт.

– Значимое для меня событие, я возбуждён, – сказал хоккеист после защиты. – Это ведь я на лёд почти каждый день выхожу, а тут… Переживал очень сильно.

– Чем обусловлен выбор темы работы?

– Я сталкиваюсь с ней на протяжении десяти лет, смотрю, как всё это развивается. Я думаю, что смогу помочь всем, кто этим занимается, тренерам, детям.

– После вчерашнего матча готовились к защите? (Клуб Павла СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» 1:2. - Прим. «ОГ»).

– Я готовился не только после вчерашнего матча. А вот к матчу, наверное, недоготовился. Прервали победную серию, но я рад, что сделал это именно «Автомобилист» с Владимиром Крикуновым.

– По окончанию карьеры кем себя видите?

– Тренером работать очень тяжело… Детским – ещё сложнее… Наверное, буду менеджером и попробую составить какую-то общую систему для развития детского хоккея.