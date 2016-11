Бросок в створ

На 41 ходу Карлсен (белые) допустил ошибку. После чего российский гроссмейстер мог захватить открытую линию «h» и создать серьёзные угрозы белому королю. Но Сергей не смог воспользоваться преимуществом и Карлсен нейтрализовал угрозы соперника

В последние дни шахматы стали, пожалуй, самым популярным видом спорта. Несмотря на то, что трансляция идёт ночью (начинается в полночь, а дальше – как пойдёт: в лучшем случае заканчивается всё часам к четырём), зрители смотрят, обмениваются комментариями в твиттере и других соцсетях.

В чём секрет сумасшедшей популярности этого матча? Это самый молодой турнир в истории чемпионатов мира – экс-лидеру «Малахита» – 26, его норвежскому сопернику – 25. Это молодые симпатичные парни, которые активно выкладывают фотографии в инстаграме и выглядят совершенно обыкновенными, и при этом над их ходами ломают голову умнейшие люди планеты. И главное – если поначалу многим казалось, что в этом матче всё заранее известно и действующий чемпион мира Магнус Карлсен – безусловный фаворит, то после четырёх крайне напряжённых партий, сыгранных вничью, вдруг стало ясно: у Карякина действительно есть все шансы.

Пятая игра во многом стала поворотной – Магнус наконец-то дрогнул. Четыре партии, в которых ему, шахматисту номер один в мире, не удалось выиграть, измотали его. А быть может, даже напугали. В итоге он допустил промах на 41-м ходу и дал Карякину шанс. После этого шахматисты поменялись ролями: теперь уже Сергей атаковал, а Магнус защищался. Да, это ему в итоге удалось – но было видно, насколько он недоволен. Это был первый «бросок Карякина в створ».

Четыре игры весь мир наблюдал, как Карякин защищается. На одной из пресс-конференций всех повеселил вопрос одного журналиста: он зачитал один из твитов, который стал самым популярным за прошедшие дни: «Говорят, Владимир Путин теперь должен назначить вас министром обороны. Что думаете об этом?». «О, я с огромным удовольствием», – с юмором отреагировал Карякин.

Теперь мы увидели, что «министр обороны» может идти в атаку.

Сегодня у Сергея – белые. И что-то мне подсказывает, что спать никто не будет.

Игра завершится уже после подписания номера в печать. На сайте oblgazeta.ru следите за разбором каждой партии. В следующем номере «ОГ» эксперт шахмат Наум Рашковский проведёт полный разбор.