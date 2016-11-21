Помогли родные стены?

Современные боксёрские поединки – это не только спорт, но и шоу, и зачастую делают его сами боксёры. Например, Михаил Алексеев вышел на бой в костюме волка. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В Екатеринбурге состоялся вечер бокса и ММА, которого так долго ждали все фанаты этих видов спорта. Поэтому то, что в ДИВСе едва можно было найти свободное место, не вызвало особого удивления.

Шоу удалось

Всего в программе пятничного вечера было десять поединков: семь боксёрских и три по правилам ММА. Стоит отметить, что все боксёрские поединки были титульными, что, конечно, придавало событию особый статус. В отличие от июльского боксёрского шоу, главным событием которого стал бой Сергея Ковалёва с Айзеком Чилембой, зрители начали заполнять трибуны с первого боя. Спортсмены старались не просто драться, а ещё и устраиваить шоу. Особенно это получалось у екатеринбуржцев, которые присутствовали практически в каждом бою. Например, Михаил Алексеев дважды побывал в нокдауне ещё в первом раунде своего боя, однако в дальнейшем доминировал на ринге. Как итог – соперник Алексеева после очередного раунда отказался продолжать бой, а сам Михаил очень эмоционально поблагодарил всех за поддержку.

– У меня был очень серьёзный соперник! Он меня ошарашил в первом раунде, но я перетерпел. И смог это сделать. Спасибо Всевышнему за такой шанс. И спасибо вам за то, что поддерживали меня, – отметил Алексеев после боя, забравшись на канаты.

Безусловно, пришедшие в ДИВС екатеринбуржцы ждали двух главных боёв вечера. Боксёр Дмитрий Михайленко встречался с колумбийцем Брейдисом Прескоттом. А завершал вечер главный бой программы, в котором Иван Штырков бился с легендой смешанных единоборств Антониу Силвой.

«Механик» экзамен сдал

Полгода назад мы уже видели бой Дмитрия «Механика» Михайленко. Тогда в Екатеринбурге он проиграл сопернику из Зимбабве – Чарльзу Маньючи. Это поражение очень задело «Механика», ведь, помимо всего прочего, спортсмен проиграл в городе, где прожил пять лет… Но несколько месяцев упорных тренировок и огромное желание реабилитироваться перед самим собой и перед болельщиками сделали своё дело. На этот раз ему предстоял очень непростой по­единок с Брейдисом Прескоттом из Колумбии. И этот бой стал одним из ключевых в этот вечер.

Колумбиец в первых трёх раундах действовал очень грамотно, наносил почти сокрушительные удары по Михайленко, трибуны начали волноваться – не повторится ли прошлая неудача? Но Дмитрию удалось переломить ход боя и оформить первый и единственный за этот вечер нокаут.

Чтобы поздравить победителя, на ринг вышел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

– Спасибо за прекрасный вечер, за прекрасный бой! Спасибо за организацию этих боёв! Ещё раз поздравляю победителя и благодарю его за волю к победе, – отметил он.

После боя мы зашли в раздевалку Дмитрия, чтобы взять небольшое интервью. Он сидел на скамейке, прикладывал холодный компресс к голове – вместо одного глаза у него был сплошной синяк, постепенно заплывал второй… Но, увидев нас, боксёр встал, сказал, что всё хорошо, и он готов общаться…

– В том поражении полгода назад никто, кроме меня, не был виноват, – говорил Дмитрий. – Это была моя халатность. Промоутеры, тренеры, менеджеры сделали всё на сто процентов, а я нет. Поэтому сегодняшний бой я воспринимал как экзамен. Даже не боксёрский, а экзамен по работе над собой. После того поражения я поменял ритм жизни, пересмотрел свои мысли, даже отношение к семье поменял… Понял, что важно всё, каждая мелочь: и питание, и работа в зале, и график. Я живу в Геленджике, поэтому и готовился к бою там. Там всё для этого есть – погода, горы, море. Сегодня за меня болели и в Геленджике, и на моей родине на Кубани – смотрели по телевизору, переживали. За те пять лет, что я прожил в Екатеринбурге, у меня здесь тоже появилась определённая фанатская база, они пришли поболеть за меня сегодня.

Иван Штырков был близок к тому, чтобы во втором раунде завершить бой с Антониу Сильвой досрочно. Несколько раз бразилец после мощных ударов екатеринбуржца и вовсе оказывался за пределами ринга. Фото: Александр Зайцев

Голова Штыркова оказалась крепче?

Первое, что бросилось в глаза – нерешительность Ивана Штыркова. До боя с «Бигфутом» екатеринбуржец одержал семь досрочных побед в семи поединках. Но, выйдя на ринг с бразильцем, Штырков действовал с явной опаской, не форсировал события, понимая, что одно неверное решение может привести к печальным последствиям. Антониу Силва – гигант ММА, который ошибок не прощает.

Во втором раунде Штырков стал действовать активнее, наносил точные удары в челюсть бразильца, переводил схватку в партер. Но Силва выстоял и, как и обещал, растопил замёрзший Екатеринбург. Непонятно, откуда у бразильца взялись силы на заключительный раунд, в котором он просто избивал Штыркова. Казалось, вместе с Иваном все тяжелейшие удары принимал на себя переполненный ДИВС. Когда «Бигфут» повалил екатеринбуржца на пол и начал яростно добивать его, вспомнился бой бразильца с легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Тогда Силва точно в таком же стиле молотил по голове россиянина и одержал победу техническим нокаутом. Не сказать, что голова Штыркова оказалась крепче… Наверное, здесь стоит вспомнить, что бразильцу уже 37 лет, и находится он не в самой лучшей форме.

Иван одержал победу единогласным решением судей, что было вполне логично, если вспомнить, что бой проходил в Екатеринбурге. Примечательно, что зрители освистывали судейский вердикт, находясь под впечатлением от концовки боя в исполнении Силвы. Да и, честно говоря, странно наблюдать за тем, как победителя боя откачивают медики, а проигравший бразилец ходит и фотографируется со всеми желающими…