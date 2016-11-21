Решит ли всё одна победа?

Во время трансляции мы видим только шахматный стол и двух игроков, сидящих напротив друг друга. В реальности «игровая комната» несколько больше. Вместе с шахматистами там постоянно находится судья. Фото: twitter.com

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В минувшие выходные в Нью Йорке были сыграны шестая и седьмая партии. Обе партии Карякин играл белыми и обе партии завершились вничью. Кроме того, эти две встречи стали самыми короткими на турнире – 32 хода и около двух часов игры. Побив рекорд чемпионатов мира по серии ничьих (см. врезку), гроссмейстеры поставили себя в сложное положение – теперь всё может решить одна победа.

В двух партиях прошли два форсированных варианта, которые практически ничего белым не дали. Поэтому они быстро и закончились. В шестой партии была так называемая атака Маршалла, но потом почему-то произошёл полностью разменный вариант, и соперники согласились на ничью. В последней партии было видно, что Карякин хочет что-то проверить, попробовать атакующие действия, но у него ничего не вышло – и вновь ничья. Но при этом нельзя сказать, что Сергей не хотел борьбы. Он предложил её, но Карлсен к этой борьбе был готов. И был готов очень грамотно. Вообще, в шахматах сложно отыскать какие-то неизвестные сложные варианты. Для этого нужно много работать.

Удивляет ли меня семь ничьих подряд? Нет. Это шахматы, и тут такое случается. Помню, я однажды в первенстве суперлиги сделал, по-моему, 13 ничейных результатов кряду. Это не играет никакой роли. Дело в другом: Карлсен не реализовал две выигрышные позиции, и нужно на это обратить внимание. Но с другой стороны, получить пол-очка – это лучше, чем вообще ничего не получить. Ничья – более реальный результат двух очень сильных шахматистов. Меня пока ничем никто не удивил. Разве что Карлсен своей реализацией.

Решит ли всё одна победа? Сложно загадывать. Например, в матче Вишванатан Ананд – Карлсен (2013 год) Ананд тоже долго держал оборону как минимум не хуже Карякина, а потом проиграл какую-то непонятную партию, и, как говорится, «поплыл». Это может быть с любым.

Я всё ещё не думаю, что Сергею нужно «бросаться» на чемпиона мира. Пусть как играет, так и продолжает. Тут недавно я где-то увидел, что Карякину посоветовали дойти до быстрых партий. Возможно, это выход, но не надо забывать, что Карлсен чемпион мира не только по классике, но и по блицу. Однако если раньше была игра в одни ворота, то теперь равная борьба. А это уже хорошо.