Максим Ковтун не попал в финал Гран-при

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Свердловский фигурист Максим Ковтун на этапе Гран-при в Китае стал седьмым.

Напомним, после короткой программы он занимал последнее, десятое место.

После короткого проката трёхкратный чемпион России в сердцах сказал: «Всё как обычно – сколько ни работай и как ни работай», после чего его тренер Инна Гончаренко даже попросила Ковтуна замолчать.

Первое место занял канадский фигурист Патрик Чан, трёхкратный чемпион мира. На второй строчке – китайский фигурист Боян Цзинь, россиянин Сергей Воронов – третий.

На первом этапе Гран-при – «Скейт Америка» – Ковтун также занял только седьмое место. Таким образом, он не попадает в финал Гран-при. Следующим стартом для фигуриста станет чемпионат России, который пройдёт в конце декабря в Челябинске.