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Наум
Рашковский
гроссмейстер, шахматный тренер

Карякин использовал амбиции Карлсена против него

22 ноября 2016, 18:32 / Спорт
Сергей Карякин заставил Карлсена капитулировать на 53-м ходу. Фото: Владимир Барский

Сергей Карякин заставил Карлсена капитулировать на 53-м ходу. Фото: Владимир Барский

  • Опубликовано в №218 от 23.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Претендент на шахматную корону, экс-лидер екатеринбургского клуба «Малахит» Сергей Карякин смог переломить ход матча за шахматную корону. Играя чёрными, он на 53-м ходу заставил капитулировать действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Честно говоря, я уже начинаю бояться что-то комментировать, чтобы Серёжу не сглазить. В восьмой партии была очень упорная борьба с равными возможностями. Карлсен очень хотел выиграть, это было заметно. Где-то он перегнул палку, и Серёга имел возможность гораздо раньше получить большой перевес, но не смог этим шансом воспользоваться. У него был уже какой-то план защиты, он считал, что мог сделать ничью. Карлсен как минимум всегда имел «вечный шах», но ему этого показалось мало, и он пошёл на выигрыш. По дороге он действительно стоял лучше, и компьютер это показывал. Но Магнус сыграл как-то не так и получил равную позицию, в которой нужно было делать ничью. Но он ошибся и проиграл партию, сделав два или три неверных хода. Серёга молодец, воспользовался своим шансом. Магнус, конечно, расстроился.

На самом деле у Карлсена ранее было несколько возможностей, чтобы выиграть предыдущие партии, даже в седьмой партии, играя чёрными, он не использовал хорошую позицию, чем удивил всех гроссмейстеров. А в восьмой партии для Карлсена произошло ЧП, для Серёги — приятное ЧП. И здесь всё очевидно.

Я не знаю, чего ожидать от дальнейших партий, потому что по ходу игры у обоих шахматистов и так было слишком много ляпов. Теперь, когда Серёга выиграл, исход стал непредсказуемым. Ясно только одно: первая победа даёт неплохие шансы на итоговую победу, и хорошо, что её одержал именно Карякин. Теперь Карлсен должен отыгрываться, а это всегда бывает тяжеловато. Вспомню великую поговорку: «Не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался».

Кстати, Магнус Карлсен в борьбе за титул чемпиона мира никогда ранее не проигрывал белыми фигурами.

Следующая партия состоится в ночь со среды на четверг. Сергей Карякин будет играть белыми фигурами.

Восьмая партия, финальное расположение фигур. Карякин создал две угрозы на разных флангах. В случае, если Карлсен бьёт пешку а2, то Карякин проводит решающую атаку на короля ферзём и конём. Слон Карлсена полностью выключен из игры, его единственная функция — защищать короля. И атака Карякина неминуемо приводит к потере ферзя норвежцем. Если же Карлсен переместит ферзя на королевский фланг, защищая короля, то Карякин легко проводит пешку в ферзи. Таким образом, норвежец, всю партию стремившийся победить любой ценой, на 53-м ходу был вынужден капитулировать

После игры

На пресс-конференции после восьмой партии Сергей Карякин был весьма лаконичен: — Это была очень напряжённая игра. Я использовал его амбиции против него. Карлсен пытался выправить ситуацию, пожертвовав двумя пешками. Он создал очень интересную игру, — отметил Карякин.Норвежец Магнус Карлсен решил пресс-конференцию проигнорировать. Разнервничавшись, чемпион мира махнул рукой своему менеджеру Эспену Агдестейну и покинул зал. За этот поступок норвежец будет оштрафован на 10 процентов от суммы выигрыша. Отметим, что общий призовой фонд составляет миллион долларов. Победитель получит 600 тысяч, проигравший — 400 тысяч.

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