Костя Цзю «избил» американца и получил шанс изменить всю жизнь

Газета «Спорт-экспресс» сообщила о победе уральца напервой странице под заголовком «Сила удара — один Цзю»

Опубликовано в №218 от 23.11.2016

25 лет назад (в 1991 году) на 6-м чемпионате мира по боксу среди любителей, который проходил в австралийском Сиднее, золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг завоевал уроженец Серова Константин Цзю. Эта победа кардинальным образом изменила судьбу будущего абсолютного чемпиона мира среди профессионалов.

В 1991 году Косте Цзю было 22 года, и в чемпионате мира он участвовал во второй раз. Впервые уралец выступил на первенстве планеты двумя годами ранее — на турнире в Москве. Тогда Костя боксировал в более лёгком весе (до 60 кг) и добрался только до полуфинала, где уступил немцу Андреасу Цюлову.

В Австралии уралец всех своих соперников просто уничтожал. В четвертьфинале он разгромил пуэрториканца Анибала Асеведо (29:10), в полуфинале — нигерийца Джеймса Мозеса (25:4), а в поединке за золото — американца Вернона Форреста (32:9)… Результат решающего боя вызывает удивление до сих пор, поскольку Форрест был реально очень сильным боксёром (что он, кстати, не раз подтвердил впоследствии, став многократным чемпионом мира среди профессионалов).

Впечатляющая победа на первенстве планеты кардинальным образом изменила судьбу Цзю. Австралийский тренер Джонни Льюис, который воспитал двух чемпионов мира, и промоутер Билл Морди обратились к уральцу с предложением переехать в Австралию и перейти в профессионалы. Константин согласился и в январе 1992 года прилетел в Сидней на ПМЖ. В спортивной карьере уроженца Серова начались самые яркие годы…