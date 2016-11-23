Гиря – веский аргумент

Между победами на мировых первенствах Михаил Квашнин расследует причины пожаров в Камышлове. Фото: федерация гиревого спорта

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

На днях свердловские гиревики вернулись с чемпионата мира, проходившего в казахстанском Актобе. Приняли в родных городах поздравления с победой, развесили очередные медали по стенам и… заступили на рабочую смену. Четырёхкратный чемпион мира Михаил Квашнин – в пожарную часть Камышлова, пятикратный чемпион среди ветеранов Сергей Бестужев – на Уралвагонзавод, четырёхкратный чемпион по двоеборью Роман Дудин – на Ирбитский молочный завод. Удивительно, но в богатырском спорте даже звёзды первой величины – любители.

Бессребреники

Силачи поднимают тяжести со времён Эллады, но долгое время это занятие считалось лишь забавой, молодецкой удалью, спортом же стало лишь полвека назад. Наш регион сразу включился в борьбу за медали. Сергей Ашихмин, Михаил Патрушев, Сергей Головко и другие наши богатыри регулярно доказывали на помосте, что Средний Урал не зря именуется «железным» краем. По данным Федерации гиревого спорта, в Свердловской области этот вид спорта культивируется в 15 муниципалитетах.

Спортсменов, выходящих на старты российского уровня – добрая сотня, участвующих в местных турнирах вдвое больше, а тех, кто дружит с гирями для собственного здоровья и красоты, никто не считал. Особых затрат на снаряды, амуницию и спортсооружения гиревикам не нужно, поэтому «железных» парней и девушек у нас хватает. На каждом деревенском празднике можно увидеть состязания по поднятию гири, в которых принимают участие и молодёжь, и пенсионеры.

Как из деревенского мальчика вырастает чемпион, по собственном опыту известно Михаилу Квашнину.

– Я рос в селе Боровлянском, и в 15 лет попал на соревнования в Пышму. Думал – что трудного в поднятии гирь? И проиграл мальчишкам, занимавшимся в спорт­школе. Так обидно стало. Подсмотрел технику, стал дома тренироваться. Через год выиграл, – вспоминает Михаил.

После этого тренировки из чистой самодеятельности переросли в профессиональную подготовку, а победы вошли в привычку. Сейчас Михаилу 28 лет, он на пике спортивной формы и к четырём титулам чемпиона мира готов добавить новые. Если, конечно, деньги на выступления найдёт. Те крохи (40 тысяч рублей в год), что поступают в Свердловскую область из Федерации гиревого спорта, тратятся на выезды детей. Затраты на дорогу, проживание, питание и небольшой стартовый взнос (80 евро) дознавателю МЧС Квашнину влетают в копеечку, а призовых выплат для гиревиков не предусмотрено. Вот он – чисто спортивный интерес.

В Нижнем Тагиле сотни молодых ребят равняются на офицера и чемпиона среди ветеранов Сергея Бестужева. Фото: федерация гиревого спорта

Спорт вечной молодости

Звезда мировых помостов в Свердловской области – Михаил Квашнин. В рейтинге регионов по гиревому спорту мы уступаем Челябинску, Тюмени и Санкт-Петербургу, зато среди ветеранов нашим богатырям равных найти трудно. Подъём гирь не зря сравнивают с плаванием по земле, ведь при выполнении упражнений затраты энергии не прекращаются ни на миг, укрепляются кости и суставы. Сила и выносливость сохраняется надолго.

Например, ирбитчанин Роман Дудин в свои 44 года поднимает гирю в рывке 253 раза. Каждый год он улучшает собственный рекорд мира в этой номинации. Тагильчанин Сергей Бестужев старше его на год. В Актобе он за 10 минут выполнил 98 подъёмов двух гирь по 24 килограмма и взял пятое своё мировое золото. И это не предел спортивного долголетия. До сих пор принимает участие в соревнованиях 60-летний житель Белоярского Валерий Клобуков, а новоуралец Владимир Татнев к своему пятидесятилетию выполнил норматив мастера спорта.

Атлеты почтенного возраста выходят на помост и побеждают. А что же молодые?

– Нынче бронзовым призёром на первенстве России стала Алина Илькова из Пышмы, хорошие результаты в жонглировании гирями показывают нижнетагильские ученики Родиона Нургалиева. Интерес у молодых есть, но, несмотря на все преимущества, о высокой популярности гиревого спорта говорить не приходится, – говорит руководитель областной федерации Роман Дудин. – Во-первых, из-за скудного финансирования мы не можем отправлять команды на соревнования, во-вторых, наш вид спорта – неолимпийский. Включение его в программу Игр значительно подняло бы его статус.