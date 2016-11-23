...Только спокойствие!

Свой выходной день Сергей (справа), по всей видимости, решил посвятить эмоциональной разгрузке и со своей командой посетил один из русских ресторанов Нью-Йорка. Фото: instagram.com

Опубликовано в №219 от 24.11.2016

Сегодня в полночь состоялась девятая партия за звание сильнейшего шахматиста мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. В восьмой игре Карякин одержал долгожданную победу и теперь ведёт в счёте – 4,5:3, 5. Вчера у шахматистов был выходной, и мы вновь связались с Нью-Йорком, где с места событий ситуацию прокомментировал менеджер Сергея, PR-директор Российской шахматной федерации Кирилл ЗАНГАЛИС.

– Я уже двое суток на ногах, ночью не мог уснуть из-за эмоций, – рассказывает Кирилл, – мой Фейсбук и телефон разрываются, потому что я единственный из команды Карякина, кто сейчас разговаривает с прессой. Тренеры и сам Серёжа закрылись от общения и сосредоточились на восстановлении. Мы Сергею дали установку – отключить все телефоны и не открывать компьютер. Мы его не дёргаем – нужно отдохнуть. Даже президент Федерации шахмат не звонил ему.

– Ранее вы сказали, что в этом матче всё может решить одна победа. Но сейчас получается, что и Карякин, и Карлсен находятся в трудной психологической ситуации: одному нужно точно вы-игрывать, а другому – сильнее защищаться…

– Я довольно суеверный человек и всегда действую по принципу – карта любит слезу. Я всегда плачу: и на кубке мира, и на других турнирах. Всем журналистам говорил, что будем долго жалеть, что Серёга не пошёл на рискованный ход – ладья f8 в пятой партии. Тогда казалось, что все остальные игры закончатся вничью, а это был наш единственный голевой момент, и как жалко, что мы его не использовали… но как же я ошибался! Теперь мне кажется, что результативных партий будет куча. Казалось бы: Сергей выиграл, и давайте дальше продолжим ничейную серию, но у меня есть страхи, что Карлсен включит свой супермозг. И вы правильно сказали – всё сейчас двойственно. С одной стороны, Карлсену уже нечего терять, но с таким подходом можно и ещё раз «попасть». А с другой стороны, до этого нечего было терять Серёге – на него никто не ставил, и он спокойно играл. Ну, про­играл бы. Ну что же, сказали бы мы, бывает. Никто бы камнем в него не кинул. Но важно понимать, что Сергей выиграл не в первой партии и не во второй, а в восьмой – ближе к финишу, а это значит, что нас ждут четыре ужасные битвы. И Сергею можно посоветовать только одно – играть так, как играл раньше.

– То есть Сергей не будет менять тактику?

– Мне кажется, не надо ничего менять. Я бы действовал так: стоял в обороне и всегда был готов убежать один на один. Сергей много раз показывал, что с нервами у него всё в порядке.

Пресс-конференция после восьмой партии. Карлсен не на шутку разнервничался и покинул зал спустя 95 секунд, не пообщавшись с прессой... Фото: Владимир Барский

– А у Карлсена, получается, нет? Вы как-то отметили, что у него «нервишки пошаливают». Вы с этим связываете его проигрыш?

– Может быть, но мне кажется, что на Карлсена было очень большое давление. Как это так – чемпион мира не может справиться с каким-то девятым номером рейтинга? Вот же белые, давай-давай Магнус, сколько можно делать ничьи?! Ты должен! А он никому ничего не должен. Местная пресса его просто задавила. Он же явно не хотел ничьей в последней партии. Он, как говорится, «насиловал» позицию. Например, шахматист Ян Непомнящий рассказывал, что у него тоже такое бывало: у тебя белые и соперник рейтингом гораздо ниже, но перегибаешь палку и всё. Вот и Карлсен повёлся на это. Серёга, может, и не специально, но провоцировал его. А Магнус поплатился за то, что в ничейной позиции хотел «выжать воду из камня».

– Не случится обратной ситуации – пресса будет ставить на Карякина, и это сыграет с ним злую шутку?

– Нет. Мы всем говорим, что матч только начинается. Многие понимают, что теперь стало примерно 65 на 35 в пользу Сергея. У Магнуса есть шансы во всех четырёх партиях, а Сергею нужно их держать. Представляете, как это тяжело? Да, дали фору небольшую, но начинается новый матч. Кстати, это похоже на Евро-2004 по футболу, когда победила Греция, на которую также никто не ставил. Мы боялись, что гол не забьём, а теперь он забит. Хотя у соперников есть условный Криштиану Роналду, который должен ответить.

– Изменился ли антураж? Люди стали больше болеть за Сергея?

– Сейчас не времена колонного зала Дома Союзов, когда на шахматы приходили 10 тысяч человек. Но человек 20 специально прилетели поболеть за Карякина. Но это же не футбол. Тут нет толп людей с плакатами Карякина. Хотя после победы на пресс-конференции я услышал громкий крик: «Серёга, молодец!». А в России сейчас – настоящий шахматный бум. И это не преувеличение. За вчерашний день, вы только подумайте, «Первый канал» семь раз давал сюжеты про Карякина. Семь раз! «Первый канал»!