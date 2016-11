Шахматная битва переходит в эндшпиль

Ход Вуди Харрельсона. Он известен по ролям в фильмах «Добро пожаловать в Зомбиленд», «Голодные игры», Иллюзия обмана»... А теперь ещё и по небольшой, но важной роли в матче Карякина-Карлсена. Фото: Владимир Барский

Опубликовано в №220 от 25.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин в девятой партии матча за шахматную корону вновь сыграли вничью. Гроссмейстерам осталось всего три партии. Если провести аналогию с одной игрой, то можно сказать, что она переходит в заключительную стадию – эндшпиль, где борьба обостряется до предела…

Мы ждём полноценной борьбы, тем более, что чемпиону мира нужно отыгрываться. Мы ждём, что Карлсен будет что-то предпринимать. Когда ему ничего не надо было, счёт был равный, он об этом не думал. А теперь ситуация для него очень осложнилась. Попробуй чёрными получить такое преимущество на доске, чтобы спокойно атаковать и не думать об обороне! Я думаю, что Серёжа ему больше таких шансов не даст. На самом деле развитие событий в девятой партии для меня было предсказуемым. Нельзя же всегда ждать, забьют тебе или не забьют. В середине партии у Серёги был явный перевес. Единственный недостаток – был разбит королевский фланг. И этот недостаток оказался решающим. Компьютер, кстати, тоже давал большой перевес в пользу Карякина, я думал, что Серёга дожмёт эту партию. В решающий момент сказалась позиция сбитых белых пешек. Ферзь и слон против ферзя и слона – битая ничья. Там ничего нельзя было сделать.

В эндшпиле девятой партии Сергей Карякин до последнего пытался решить исход противостояния в свою пользу, долгое время не предлагая норвежцу заключить ничью и гоняя чёрные фигуры по всей доске

Серёга был подготовлен в дебюте лучше, чем чемпион мира Карлсен. Понятно, что Карякин имел перевес, а Карлсен был вынужден спасаться. И он это сделал. Наконец-то Сергей начал играть в активные шахматы, это то, что нужно. И я считаю, что он должен продолжать играть так, как играл в девятой партии. Вдруг Карлсена прорвёт? Не должно быть защитных вариантов, атакующих. Нужно просто хорошо играть в шахматы. В своё время Анатолий Карпов говорил, что главное не «что» играть, а «как» играть. Сергею нужно быть сконцентрированным, не лезть в аферы. Сейчас это нужно Карлсену, вот пусть он что-то и придумывает. Надеюсь, что Карякин и его команда это понимают.

Следующую партию Карлсен будет играть белыми фигурами. Я бы не сказал, что она будет решающей, потому что на таком коротком отрезке все партии важны, а уж последние три – тем более. В любом случае нас ждёт увлекательная концовка матча.

