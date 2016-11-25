Антон, нужен глобус!

Фото: sportbox.ru

Опубликовано в №221 от 26.11.2016

Уже завтра в шведском городе Эстерсунде пройдёт премьерная гонка I этапа Кубка мира по биатлону. Новый сезон – новые надежды. Спорт­смены постарались забыть неудачи, которые преследовали их на соревнованиях прошлого Кубка, и готовы сражаться за один из самых ценных трофеев в биатлонном мире – Большой хрустальный глобус. В прошлом году спортсмену из Екатеринбурга Антону Шипулину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать самым сильным биатлонистом планеты – он занял третью строчку рейтинга. Но в предолимпийском сезоне он не собирается останавливаться на достигнутом и попробует побороть француза Мартена Фуркада.

На пути к лучшей форме

Всем мы помним прошлый биатлонный сезон, когда у сборной России много чего не получалось: были провалены сразу несколько этапов Кубка мира, абсолютно не показали себя ни мужчины, ни женщины на главном старте года – чемпионате мира, также россияне не смогли выиграть ни одного Малого хрустального глобуса – даже в эстафете, коронной для нас дисциплине. Причин провала называлось много – в том числе тренерские ошибки, недостаточная подготовка, разобщённость в команде. Что ж, с тех пор была проведена большая работа, причём всеми без исключения: федерацией, наставниками, спортсменами. В межсезонье в тренировочный процесс внесли серьёзные изменения – теперь в команде обращают больше внимания на качество тренировок, на их разнообразие. Перед стартом в Тюмени главный тренер мужской сборной Рикко Гросс сказал, что его подопечные «на пути к своей лучшей форме». И результаты предкубковых стартов этому не противоречат – заметно подтянулись Дмитрий Малышко, Максим Цветков, довольно стабилен Антон Бабиков. Но нас, конечно же, больше волнует земляк, лидер сборной – Антон Шипулин.

Шипулин идёт ва-банк

Прошлый сезон для Антона Шипулина был, прямо скажем, не очень удачным, хотя третье место в итоговом протоколе Кубка мира многие сочли бы за счастье. Но только не Антон. Он настроен на победу, впереди главная цель – личная медаль на Олимпиаде. А для этого новый сезон нужно провести на максимуме. Свердловский биатлонист уже несколько лет тренировался по индивидуальной системе с Андреем Крючковым. И это какое-то время способствовало прогрессу, но потом форма спорт­смена отчего-то пошла на спад. И нашлось, конечно же, много тех, кто обвинил Шипулина как раз за то, что он возгордился, оторвался от команды, а долгожданных результатов так и показал. Сейчас биатлонист проводит больше времени с командой, но тем не менее продолжает гнуть свою линию – его тренировки по-прежнему проходят под руководством Крючкова.

К тому же они преподнесли спортивному сообществу и болельщикам ещё один сюрприз – Антон нынче выступает ещё и на Кубке мира по лыжным гонкам. Понятно, что делается это не для того, чтобы действительно на равных конкурировать с лучшими лыжниками планеты (хотя как знать?), а в первую очередь – чтобы улучшить ход спортсмена. На последнем сборе в Бейтоштолене (Норвегии) Антон Шипулин технически грамотно прошёл дистанцию лыжной гонки и показал неплохой результат. У тех, кто видел его на трассе, создалось впечатление, что Антон мог бы ещё прибавить в скорости, если бы захотел. А это говорит о том, что в новом, уже биатлонном сезоне, мы наконец-то сможем увидеть лучшего финишёра планеты в деле.

Возвращение Глазыриной

В последнее время мы то и дело наблюдали за тем, как устраивают свою личную жизнь биатлонисты всего мира. Сначала женился и стал отцом Антон Шипулин, в мае вышла замуж одна из самых красивых и успешных биатлонисток Габриэла Соукалова, летом женился Дмитрий Малышко, а вишенкой на торте стала свадьба, пожалуй, самой знаменитой биатлонной пары – норвежца Уле Эйнера Бьорндалена и белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой.

Год назад мамой стала и екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина. Конечно, по этой причине ей пришлось пропустить один сезон, но только представьте: к тренировкам спортсменка приступила меньше чем через два месяца после родов. А сейчас Екатерину уже включили в состав сборной России. Это удивительно, но закономерно. За время декретного отпуска Екатерины мы неоднократно созванивались с ней, и каждый раз она говорила, что уже мечтает вернуться в спорт. Весной Глазырина начала подготовку в группе с новым для себя тренером – Виталием Норицыным, что, судя по всему, пошло ей на пользу. Летом она неплохо показала себя на старте в Чайковском, а по итогам контрольных гонок женской сборной в Тюмени вошла в состав ком­анды нашей страны, которая будет выступать на международных соревнованиях в этом сезоне.

Правда, в Эстерсунде спорт­сменку мы не увидим, поскольку тренерский штаб решил, что сначала она должна показать себя в Кубке IBU (Открытый Кубок Европы), который сейчас проходит в Норвегии. А уже по его итогам станет ясно, кто ещё из женской сборной России сможет выступить и на этапах Кубка мира.