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Свердловский студент-медик перед защитой диплома стал олимпийским чемпионом

26 ноября 2016, 00:00 / Спорт
В 1995 году Воробьёв был включён в Зал славы Международной федерации тяжёлой атлетики. Фото: РИА Новости

В 1995 году Воробьёв был включён в Зал славы Международной федерации тяжёлой атлетики. Фото: РИА Новости

  • Опубликовано в №221 от 26.11.2016

60 лет назад (в 1956 году) свердловчанин впервые завоевал золото на Олимпийских играх. Ценную медаль стране и региону принёс тяжелоатлет Аркадий Воробьёв.

Родился Воробёв в 1924 году в селе неподалёку от Казани, позже переехал в Свердловск. Здесь будущий чемпион стал активно заниматься спортом, поступил в медицинский институт… Будучи студентом, Воробьёв и отправился на Олимпиаду 1956 года в Мельбурн (Австралия). На тот момент ему было 32 года: за спиной была закалка службой на Черноморском флоте и Олимпиада 1952 года, где Аркадий взял бронзу, а также три «золотоносных» выступления на чемпионатах мира.

В Австралии Аркадий Воробьёв выступал в весовой категории до 90 килограммов. Главным его соперником был американец Дэвид Шеппард. Двумя годами ранее (на чемпионате мира в Вене) Воробьёв оттеснил американца на второе место, подняв вес на 20 килограммов больше. Но через год в незначительной матчевой встрече СССР — США Шеппард превзошёл Воробьёва. Тот надеялся взять реванш на чемпионате мира, но… американец в нём участвовать не стал. Потому Олимпиада в Мельбурне (которую Шеппард точно не мог пропустить) имела для нашего земляка принципиальное значение — дело было не только в золоте, но и в победе над принципиальным соперником.

Воробьёв подошёл к процессу серьёзно и начал с психологического давления на американца: во время тренировок он показательно брал просто огромные веса — и всё перед носом Шеппарда. Так что настрой у американского спортсмена перед выходом на помост был отнюдь нерадостный… Ну а уралец, уверенный в своих силах, во время соревнований произвёл настоящий фурор и установил мировой рекорд — сперва поднял 147,5 килограмма, а в заключительной попытке 177,5 килограмма. Шеппард не смог даже приблизиться к этим результатам.

После Олимпиады Воробьёв вернулся в Свердловск, через год окончил медицинский институт. В 1960 году он вновь выступил на Олимпийских играх и вновь взял золото. А через десять лет после этого разбил в пух и прах поговорку «Сила есть — ума не надо» — и стал доктором медицинских наук.

Скончался Аркадий Воробьёв в 2012 году возрасте 88 лет в Москве.

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