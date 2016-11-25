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Наум
Рашковский
гроссмейстер, шахматный тренер

Карякин и Карлсен на грани армагеддона?

25 ноября 2016, 18:44 / Спорт
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями счёт в противостоянии стал равным — 5:5. Фото: Максим Смагин

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями счёт в противостоянии стал равным — 5:5. Фото: Максим Смагин

  • Опубликовано в №221 от 26.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. 

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями счёт в противостоянии стал равным – 5:5.

Серёжу в этот раз просто переиграли. Он хорошо разыграл дебют чёрным цветом, практически получил равную позицию и мог форсировать ничью. Почему он это не сделал – вопрос, на который не может ответить никто, даже, наверное, сам Карякин. Мне один товарищ сказал, что, возможно, Карякин просто думал, что у него позиция сильнее. Я так не считаю. Он ведь гроссмейстер мирового уровня. Я думаю, что здесь сказалось нервное напряжение, и иногда просто в голову может не прийти, что надо было сыграть по-другому. А компьютер всё видит моментально. У Сергея, возможно, была какая-то другая задача, и он просто не заметил очевидный ход. Если бы он заметил, то, конечно бы, сделал ничью, ведь это ему на руку – и сделал бы это моментально, не задумываясь. А Серёга так же моментально делает ход d5 вместо того, чтобы конём бить f2. Но самое смешное, что и Карлсен этого не заметил, потому что Магнус во второй раз допустил ту же самую ошибку.

10-я партия. 75-й ход, на котором Сергей Карякин признал своё поражение. Держался он очень достойно: ответил на все вопросы журналистов, причём не только на пресс-конференции, но и до неё и после. 

Не думаю, что после победы в восьмой партии Серёга поймал такой кураж, что в итоге проиграл девятую. Ведь нужно трезво оценивать ситуацию, и он прекрасно видел, что позиция у них с Карлсеном равная. Это было просто короткое затмение, в этом нет ничего удивительного. У меня у самого были такие ошибки, и я прекрасно Серёжу понимаю. Он просто был увлечён своей идеей.

Карлсен, когда получил такую позицию, очень чётко довёл всё до победного конца. Он наконец-то показал свою сильнейшую сторону. Многие сошлись во мнении, что Сергей в этой партии защищался не лучшим образом, но в такой ситуации было очень тяжело защищаться. Позиция была со всех сторон дырявая, не знаешь, откуда придёт опасность. Это уже потом, когда разбираешь партию, понимаешь, что вот за этим не нужно было следить, а вот за этим нужно. А когда сидишь за столом… Карлсен в этот раз избежал ошибок, вот и всё.

Не знаю, чего ожидать от оставшихся двух партий. Я знал, что десятая партия не будет решающей, даже если её выиграет Карлсен. Другое дело, что если бы выиграл Серёга, то, наверное, всё бы на этом закончилось. Борьба как была, так она и продолжается. Играют два равных соперника, кто сильнее проведёт финиш, тот и одержит победу. Нервы на пределе. Посмотрим, кто из гроссмейстеров лучше с ними справится.

Карлсену и Карякину осталось сыграть две партии с классическим контролем времени.

  • В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.
  • Если счёт остаётся равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости ещё 4 блиц-матча из 2 партий.
  • Если и эти 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия – армагеддон. Эта партия играется на необычных условиях: белые имеют больше времени на раздумья (5 минут против 4 минут у чёрных). Но белых устраивает только победа – в случае ничейного исхода победа присуждается чёрным. Кто играет чёрными, а кто белыми, определяет жребий.
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