Кому нужен опыт в сто поражений?

Вчера хоккеистки Свердловской области разменяли уже вторую сотню поражений, проиграв петербургскому «Динамо» со счётом 0:12. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

В воскресенье в матче чемпионата Женской хоккейной лиги команда Свердловской области проиграла в гостях «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 0:9. Ничем не примечательная игра стала по-своему «исторической» – команда из Екатеринбурга проиграла в чемпионатах страны 100-й (!) раз подряд.

К печальному «рекорду» свердловские хоккеистки шли более трёх лет – с октября 2013 года, когда была одержана последняя победа – по буллитам тогда ещё «Спартак-Меркурий» обыграл команду «Комета». В ноябре того же года были ещё два поражения по буллитам, оценивающиеся в одно очко, а затем и вовсе беспрецедентная серия из матчей на «ноль» (не в общепринятом значении – без пропущенных шайб, а в более удручающем – без набранных очков).

Скажу сразу, меньше всего сейчас хотелось бы подвергать критике самих девчонок – команда всё это время играет фактически молодёжным составом и заведомо уступает в классе соперницам. Нынче играют четверо девушек 2000 года рождения и моложе, большинство остальных чуть старше. В соперниках у сборной Свердловской области опытные команды, многие из которых усилены легионерами. Тут уж – действительно: не стреляйте в пианиста – он играет как умеет. Вопрос в другом – зачем нужна команда, которая без вариантов проигрывает всем подряд и выставляет Свердловскую область на посмешище хоккейного мира?

Этот вопрос мы в разное время задавали практически всем заинтересованным сторонам. Сначала существование команды оправдывали тем, что в ней есть вратарь сборной Юлия Лескина, но и она, дольше остальных остававшаяся в родной команде, перед началом прошлого сезона ушла в уфимскую «Агидель» (которая, кстати, почти на треть состоит из свердловчанок). Ещё один аргумент – женский хоккей входит в число приоритетных для Свердловской области видов спорта, то есть тех, которые федеральное министерство спорта поручает нашему региону развивать. По идее, такие поручения должны сопровождаться и финансовой поддержкой (тем более когда речь идёт о таком заведомо убыточном виде спорта, как женский хоккей). Но вся помощь ограничилась 60 миллионами рублей, которые федеральное спортивное ведомство выделило на все женские команды лет пять назад.

Последний аргумент, который приводили бывший тренер свердловской команды Андрей Анисимов и сменившая его нынче Юлия Перова: «Да, команда всем проигрывает, девчонки в этих матчах набьют шишек, но получат неоценимый опыт, окрепнут, созреют для будущих побед». Звучит красиво, и можно было бы принять его в первый, ну даже и второй сезон. Но подобному «опыту» пошёл уже четвёртый год, сколько ещё наши хоккеистки будут выполнять роль тренировочной груши?

Не знаю, как свердловскому спортивному начальству, а мне было очень обидно читать недавнее интервью нашей землячки из Первоуральска, одной из сильнейших хоккеисток России Екатерины Смоленцевой, которая сейчас играет в Уфе. После «хет-трика» в ворота сведловчанок («Агидель» выиграла 12:0) Смоленцева заметила: «Я считаю, что «хет-трики» особенно ценны в ворота других команд, а тут девчонки молодые, им можно было больше забивать».

Так что, наверное, уже пора что-то решать с женским хоккеем в Екатеринбурге – если действительно хотим иметь команду, то найти не такие уж большие деньги для того, чтобы вернуть своих воспитанниц и собрать боеспособный коллектив. А молодёжь должна играть со своими сверстницами. Такой опыт им куда полезнее будет, чем сто матчей за три года без побед.