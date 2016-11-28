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В Екатеринбурге прошёл вечер боёв ММА

28 ноября 2016, 17:29 / Спорт
Участие в соревнованиях приняли 11 уральских бойцов из Екатеринбурга, Талицы и Берёзовского, а также спортсмены из Украины, Киргизии и Казахстана. Фото: Александр Исаков

Участие в соревнованиях приняли 11 уральских бойцов из Екатеринбурга, Талицы и Берёзовского, а также спортсмены из Украины, Киргизии и Казахстана. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №222 от 26.11.2016

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам «Ратиборец». В боях принимали участие 28 спортсменов, в том числе и представители Свердловской области.

Всего зрители увидели 14 боёв, а главным событием вечера стал поединок свердловчанина Руслана Рахмонкулова и кыргызстанца Абдисалама Кубанычбека за титул чемпиона AFC в лёгком весе. Представитель Талицы Руслан является семикратным победителем турниров «Ратиборец», победителем первенства России по армейскому рукопашному бою, двукратным победителем первенства мира и победителем первенства Европы по универсальному бою. Бойцы провели на ринге все три раунда, после чего единогласным решением судей победителем был признан Рахмонкулов.

– Соперник был очень сильный, мы оба выступили достойно. На данный момент это моё главное достижение на профессиональном ринге, но это ещё не предел, теперь буду стремиться дальше, – сказал после боя Руслан.

Помимо этого, екатеринбуржцев, пришедших в спортивный комплекс «Арена», где проходили соревнования, ждали не менее яркие бои. Например, состоялся матч-реванш между 20-летним уральцем Александром Грозиным и Сухробом Давлатовым. Бойцы записали друг другу видеообращение, чем подогрели особый интерес к поединку. Однако как ни старался Давлатов взять реванш у Грозина, сделать ему это не удалось.

– В этот раз мой соперник подготовился, был сильным, и с ним было тяжело драться. Но, тем не менее, я всё сделал. Я осознаю, что у меня в бою было много ошибок, надо над ними поработать и идти дальше, – отметил Александр Грозин.

Главная задача турнира – поиск местных талантов, которые смогут представлять область на профессиональном уровне в ММА. Также это шанс для спортсменов заявить о себе. Так, к Грозину сейчас проявляют интерес сразу две топовые российские организации с хорошим положением на международной арене.

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