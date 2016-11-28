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Последний ход?
28 ноября 2016, 17:31 / Спорт
От шахматной короны Сергея, возможно, отделяет одна партия. Фото: Анастасия Карлович
- Опубликовано в №222 от 29.11.2016
В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
В минувшую субботу в Нью-Йорке состоялась 11-я, предпоследняя, партия (с классическим контролем времени) матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным (белые) и Магнусом Карлсеном.
Соперники вновь не выявили победителя, согласившись на 34-м ходу на ничью. В ночь с 28 на 29 ноября гроссмейстеры сыграют последнюю, возможно, решающую партию с классическим контролем времени. Шансы равны, но у кого окажутся крепче нервы?
Была равная позиция. Может быть, больше шансов было у чёрных, но Серёжа грамотно провёл окончание партии и не дал возможности Карлсену довести дело до победы. Поэтому партия получилась довольно ровная. Жаль, что Сергей опять практически ничего не получил белыми. Но эту партию уже нужно оставить и ждать последней встречи «классикой», которая многое покажет.
Давать прогноз я не буду. Да и делать это весьма сложно. Сейчас идёт равная борьба и тут уже, как говорится, у кого нервы крепче. Если рассуждать об объективных вещах, то, наверное, 12-я партия должна закончиться вничью. Будет ли Карлсен пробовать реализовать преимущество белых? Всё будет зависеть от того, как они разыграют дебют. Если позиция будет у него чуть лучше – он будет «жать», и придётся сдерживать его натиск. Мои более молодые коллеги – гроссмейстеры Александр Грищук и Борис Гельфанд считают, что при удобном случае Сергей должен атаковать. Возможно. Но это получится в том случае, если Карлсен начнёт «насиловать» позицию, если в равном положении он где-то перегнёт. Тогда Сергей, конечно, сможет этим воспользоваться и поймать его.
Не скрою – все ждут, что Сергей возьмёт и выиграет последнюю партию и станет чемпионом. Не скажу, что это будет чудо – такой вариант возможен, но пока мы наблюдаем борьбу равных соперников.
11-я партия. Окончательная позиция на доске после хода Карякина – ферзь е4. У Карлсена уже не было вариантов обострить данную позицию, а Карякина вполне устраивал вечный шах. После нескольких попыток что-то изменить на доске, шахматисты согласились на ничью. Многие эксперты предсказывали такой исход уже на 26-27-м ходах, но по регламенту гроссмейстеры должны были доиграть до 30-го хода, чтобы заключить мирное соглашение
Вокруг игры
Одна из первых фотографий Сергея Карякина (слева) и Магнуса Карлсена. Сделана она десять лет назад – в 2006 году. Фото: twitter.com
Сергей Карякин старше Магнуса Карлсена больше чем на полгода. Карякин родился 12 января 1990-го, а Карлсен 30 ноября этого же года. Также россиянин раньше норвежца получил статус гроссмейстера. Так, в возрасте 12 лет и 7 месяцев Карякин попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории. Карлсену, чтобы получить это звание, потребовалось на полгода больше – 13 лет, 4 месяца и 27 дней.
Карякин и Карлсен знают друг друга с 11 лет.
За это время у них сложились приятельские отношения. В юном возрасте они частенько вместе отдыхали после турниров. Сейчас созваниваются и общаются по Скайпу. Магнус был одним из первых, кто поздравил россиянина с победой на турнире претендентов.
Первый официальный поединок между ними (по классическим шахматам) состоялся 18 января 2005 года в городе Вейк-ан-Зе (Нидерланды) – когда Карякину уже было шестнадцать, а Карлсену пятнадцать. Тогда после 40 ходов юные гроссмейстеры согласились на ничью. Всего же до матча за звание чемпиона мира Карлсен и Карякин сыграли между собой 21 «классическую» партию. Магнус выиграл четыре партии, а Сергей всего одну и ещё 16 поединков завершились вничью.