Последний ход?

От шахматной короны Сергея, возможно, отделяет одна партия. Фото: Анастасия Карлович

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

В Нью-Йорке проходит матч за звание сильнейшего шахматиста мира между экс-лидером екатеринбургского «Малахита» Сергеем Карякиным и норвежцем, действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В минувшую субботу в Нью-Йорке состоялась 11-я, предпоследняя, партия (с классическим контролем времени) матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным (белые) и Магнусом Карлсеном.

Соперники вновь не выявили победителя, согласившись на 34-м ходу на ничью. В ночь с 28 на 29 ноября гроссмейстеры сыграют последнюю, возможно, решающую партию с классическим контролем времени. Шансы равны, но у кого окажутся крепче нервы?

Была равная позиция. Может быть, больше шансов было у чёрных, но Серёжа грамотно провёл окончание партии и не дал возможности Карлсену довести дело до победы. Поэтому партия получилась довольно ровная. Жаль, что Сергей опять практически ничего не получил белыми. Но эту партию уже нужно оставить и ждать последней встречи «классикой», которая многое покажет.

Давать прогноз я не буду. Да и делать это весьма сложно. Сейчас идёт равная борьба и тут уже, как говорится, у кого нервы крепче. Если рассуждать об объективных вещах, то, наверное, 12-я партия должна закончиться вничью. Будет ли Карлсен пробовать реализовать преимущество белых? Всё будет зависеть от того, как они разыграют дебют. Если позиция будет у него чуть лучше – он будет «жать», и придётся сдерживать его натиск. Мои более молодые коллеги – гроссмейстеры Александр Грищук и Борис Гельфанд считают, что при удобном случае Сергей должен атаковать. Возможно. Но это получится в том случае, если Карлсен начнёт «насиловать» позицию, если в равном положении он где-то перегнёт. Тогда Сергей, конечно, сможет этим воспользоваться и поймать его.

Не скрою – все ждут, что Сергей возьмёт и выиграет последнюю партию и станет чемпионом. Не скажу, что это будет чудо – такой вариант возможен, но пока мы наблюдаем борьбу равных соперников.

11-я партия. Окончательная позиция на доске после хода Карякина – ферзь е4. У Карлсена уже не было вариантов обострить данную позицию, а Карякина вполне устраивал вечный шах. После нескольких попыток что-то изменить на доске, шахматисты согласились на ничью. Многие эксперты предсказывали такой исход уже на 26-27-м ходах, но по регламенту гроссмейстеры должны были доиграть до 30-го хода, чтобы заключить мирное соглашение