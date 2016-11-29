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ФК «Урал» выиграл «дело о незаконном паспорте»

29 ноября 2016, 00:00 / Спорт
Виталий Левченко (лежит на земле) сыграл за «Урал» 16 матчей и забил всего один гол — но именно этот гол вывел «Урал» в первый дивизион… Сейчас Левченко входит в тренерский штаб сборной Таджикистана. Фото: Владимир Васильев

Виталий Левченко (лежит на земле) сыграл за «Урал» 16 матчей и забил всего один гол — но именно этот гол вывел «Урал» в первый дивизион… Сейчас Левченко входит в тренерский штаб сборной Таджикистана. Фото: Владимир Васильев

  • Опубликовано в №222 от 29.11.2016

В 2004 году екатеринбургский клуб «Урал» на заседании бюро контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза одержал юридическую победу, благодаря которой сохранил место в первом дивизионе.

Сезон 2004 года в зоне «Урал-Поволжье», где тогда выступала екатеринбургская команда, прошёл под знаком крупнейших паспортных скандалов. Первый из них разгорелся в сентябре, когда выяснилось, что за стерлитамакский «Содовик» — безоговорочного лидера соревнований — выступает гражданин Грузии Звиад Джеладзе, в то время как по правилам тех лет во втором дивизионе могли играть только россияне. Башкирская команда была лишена 57(!) очков и опустилась в турнирной таблице с первого места на последнее, а единственная путёвка в первый дивизион досталась в итоге екатеринбургскому «Уралу», который на момент наказания «Содовика» был только третьим.

Уже после окончания сезона в КДК поступил ещё один запрос по поводу гражданства. На этот раз речь шла о полузащитнике «Урала» Виталии Левченко, который переехал в Екатеринбург летом 2004 года. Казанский «Рубин-2», инициировавший проверку, утверждал, что Левченко — гражданин Украины, а его российский паспорт получен в обход закона — в Северной Осетии, где футболист никогда не жил.

КДК разбиралась в этом вопросе целый месяц, провела три заседания (каждое из них длилось более пяти часов) и, наконец, вынесла решение: на основании проверки, проведённой МВД, паспорт Виталия Левченко признан незаконным. Сам футболист был дисквалифицирован на полгода, однако «Урал» наказывать не стали, поскольку «вины клуба в случившемся нет». Как пояснил президент «Урала» Григорий Иванов, «КДК учёл тот факт, что мы взяли Левченко из клуба второго дивизиона, который предоставил нам документы, подтверждающие российское гражданство игрока, в том числе письмо за подписью первого человека в паспортно-визовой службе МВД. То есть мы сами оказались введены в заблуждение».

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